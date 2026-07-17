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کانگریس ہوگی جنتر منتر احتجاج میں شامل، سجاد لون نے ریاستی درجے کی مانگ کو دفعہ370کی تدفین قرار دیا
بیس جولائی کو حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے احتجاج میں ابھی تک صرف کانگریس نے ہی ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔
Published : July 17, 2026 at 4:58 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے حق میں مجوزہ دھرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس دوران اس کی اتحادی جماعت کانگریس نے احتجاج میں شریک ہونے کی حامی بھر لی ہے۔جبکہ پیپلز کانفرنس نے دھرنے سے خود کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کو اس احتجاج کے لیے اب بھی دہلی پولیس کی اجازت کا انتظار ہے۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے کہا کہ جموں و کشمیر سے کانگریس قیادت نیشنل کانفرنس کے احتجاج میں شریک ہوگی، تاہم اس سے ایک روز قبل 19 جولائی کو کانگریس جموں میں اپنا دھرنا دے گی۔
جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قرہ نے کہا: "ہم نیشنل کانفرنس کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یہ تحریک کانگریس نے شروع کی، کانگریس ہی اسے آگے بڑھاتی رہی ہے اور اسے منطقی انجام تک بھی پہنچائے گی۔ اگرچہ نیشنل کانفرنس ہمارے ریاستی درجے کی بحالی کے احتجاج میں شریک نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم ان کے احتجاج میں ضرور شامل ہوں گے۔"
انہوں نے بتایا کہ 19 جولائی کو جموں کی ہری سنگھ پارک میں دھرنا دیا جائے گا، جس کے بعد لوک نواس تک احتجاجی مارچ برآمد کیا جائے گا اور جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے پر مبنی ایک قرارداد صدرِ جمہوریہ کو پیش کی جائے گی۔
قرہ نے مزید کہا کہ تحریک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مزید پروگرام بھی ترتیب دیے گئے ہیں، جنہیں جموں و کشمیر کے ہر اسمبلی حلقے تک لے جایا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ "اگر حکومت ہند نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو مناسب وقت پر لکھن پور سے لولاب تک ایک یاترا نکالی جائے گی، جس کی تیاری جاری ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "کانگریس اس تحریک سے الگ نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی بنیاد اسی جماعت نے رکھی تھی۔ ان کے مطابق ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے 14 لاکھ عوام کی خواہش اور جذبات سے جڑا معاملہ ہے، اس لیے ہر سیاسی جماعت اس تحریک میں شامل ہو سکتی ہے۔"
قرہ نے کہا کہ کانگریس نے "ہماری ریاست، ہمارا حق" کے نعرے کے تحت جموں و کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں مہم چلائی۔ تحریک کو تیز کرنے کے لیے بھوک ہڑتال، سرینگر چلو، جموں چلو اور دہلی چلو جیسے احتجاج بھی کیے گئے، جنہیں انہوں نے کامیاب قرار دیا۔
انہوں نے بتایا کہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم کو اس حوالے سے خط لکھا تھا۔ قرہ نے نیشنل کانفرنس پر بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "جب کانگریس نے ایک سال قبل یہ تحریک شروع کی تھی تو جموں و کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور عوام کو ساتھ آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اپنی مجبوریوں کے باعث کئی جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔
ابھی تک اجازت نامہ نہیں ملا
ادھر، نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے 20 جولائی کے احتجاج میں شرکت کے لیے 52 سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو دعوت دی ہے، تاہم احتجاج کے لیے دہلی پولیس سے اجازت ابھی باقی ہے۔
حمایت و علیحدگی کا اعلان
جہاں کشمیر کی بعض جماعتوں، جن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) شامل ہیں، نے اپنی شرکت کے بارے میں واضح موقف اختیار نہیں کیا، وہیں پیپلز کانفرنس نے احتجاج میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔
ریاستی درجے کی مانگ دفعہ370کی تدفین
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہندوارہ سے منتخب رکن اسمبلی سجاد لون نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کا یہ احتجاج آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی کے مطالبے کو دفن کرنے کی کوشش ہے۔ سرینگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ "نیشنل کانفرنس کا احتجاج ریاستی درجے کی حقیقی تحریک نہیں بلکہ 1975 کے معاہدے کی ایک نئی شکل ہے۔"
اندرا-عبداللہ ایکارڈ
سال 1975میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دادا اور جموں کشمیر کے پہلے مسلم وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ نے اپنی محاذ راے شماری کی تحریک کو خیرباد کہا اور اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ ایکارڈ کیاتھا اور اس کے بعد وہ اپنی موت 8ستمبر 1982تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔
ریاستی درجہ اہم مگر۔۔۔
ایم ایل اے ہندوارہ سجاد لون کا کہنا ہے کہ "ریاستی درجہ یقیناً اہم معاملہ ہے، لیکن اس مطالبے کو نئی دہلی لے جا کر قومی سطح پر اپوزیشن اور بی جے پی کے درمیان سیاسی تنازع نہیں بنایا جانا چاہیے۔" انہوں نے سوال اٹھایا کہ "اگر یہ مطالبہ اقلیتی مسئلہ بن گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ ان کے مطابق آئینی راستے مکمل اختیار کیے بغیر ایسے مطالبے کو سڑکوں پر نہیں لایا جانا چاہیے اور اسے قومی سیاست کا فٹ بال نہیں بنایا جانا چاہیے۔"
سجاد لون نے مشورہ دیا کہ دہلی میں احتجاج کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ جموں و کشمیر اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کرے اور ریاستی درجے کی بحالی کی قرارداد حکومت ہند کے سامنے پیش کرے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ جب انہوں نے اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کی قرارداد پر ترامیم پیش کیں تو حکمران جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کے مطابق انہوں نے تین مرتبہ قرارداد پیش کی، لیکن اسپیکر نے ریاستی درجے کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایوان میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔
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