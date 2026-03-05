ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس لیڈر نے کی خلیج میں پھنسے شہریوں کو وطن لانے کی اپیل
سریندر سنگھ چنئی نے حکومت ہند سے خلیجی ممالک میں کام یا پڑھائی کر رہے شہریوں کو فوری طور واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 5, 2026 at 5:27 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : ایران اوراسراییل -امریکہ جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے وہاں کام کر رہے بھارتی افراد بشمول جموں کشمیر کے رہائشیوں اور ان کے اہل خانہ زبردست بے چین ہیں جو ایران سمیت خلیجی ممالک میں رہ رہے باشندوں کو وطن واپس لائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
خلیجی ممالک خاص کر ایران میں درماندہ بھارتی شہریوں کو وطن واپس لائے جانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس بیچ جموں کشمیر کانگریس کے سینر لیڈر سریندر سنگھ چنئ نے بھی حکومت ہند سے ان افراد کی وطن واپسی کےلیے سنجیدہ اقدامات کیےجانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ذرایع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "جنگ کی صورتحال پیدا ہونے کےساتھ ہی کانگریس نے اس معاملے پر حکومت کو آگاہ کیا تھا اور اب جبکہ صورتحال زیادہ غیر یقینیت کا شکار ہے حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں مثبت اقدامات اٹھائے تاکہ عوام کے اندر پیدا بے قراری کو دور کیا جا سکے ۔"
انہوں نے ڈاڈسرہ، ترال کے ایک نوجوان کی مثال دی جو ان کے مطابق "عمان میں بے سروسامانی میں اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسکو بھی وطن واپس لایا جائے تاکہ اسکی فیملی جن کا وہ واحد سہارا ہے راحت کی سانس لےسکیں۔"
واضح رہے کہ ایران پر اسرائیل و امریکہ کی جانب سے حملوں کے جواب میں ایران بھی بھرپور طریقے سے لڑ رہا ہے اور جنگی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی حکمتِ عملی نے امریکا اور اسرائیل کے لیے اس تنازع کو توقع سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے اور گمان کیا جا رہا ہے کہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے اور اس صورتحال میں وہاں کام کر رہے یا علم حاصل کر رہے بھارتیوں کو وطن واپس لانے سے متعلق اپیلیں کی جا رہی ہیں۔
