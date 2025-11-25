ETV Bharat / jammu-and-kashmir

’اسلامک یونیورسٹی میں غیر مسلم طلباء، تو ویشنو دیوی کالج میں مسلم طلبہ پڑھائی کیوں نہیں کر سکتے؟‘

کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنی نے الزام عائد کیا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو بھاجپا سیاسی اکھاڑہ بنا رہی ہے۔‘‘

سریندر سنگھ چنی (ای ٹی وی بھارت)
پلوامہ (شبیر بٹ) : جہاں ایک جانب ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلم طلباء کے داخلے پر سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے احتجاج اور بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہیں دوسری جانب سیکولر جماعتیں اسے ’سیاسی ہتھکنڈے‘ سے تعبیر کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز جموں میں بجرنگ دل سمیت دیگر شدت پسند تنظیوں اسے ’’مذہبی‘‘ معاملہ قرار دیا وہیں کانگریس کا ماننا ہے کہ ’’بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور اسکی حلیف جماعتیں اس معاملے کو ہوا دیکر سیاست کرنا چاہتی ہیں۔

کانگریس لیڈر، سریندر سنگھ چنی (ای ٹی وی بھارت)

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران جموں کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ ’’ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، جہاں ہر شہری کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ لے سکتا ہے۔‘‘

انہوں نے واضح کیا کہ ’’یونیورسٹیوں کے دروازے تمام مذاہب اور کوئی بھی پس منظر رکھنے والے طالب علم کے لیے یکساں طور پر کھلے ہیں، اس لیے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کے خلاف بھی ہے۔‘‘ سریندر سنگھ چنی نے مزید کہا کہ ’’تعلیم ایک حساس اور اہم شعبہ ہے جسے سیاست سے دور رکھنا چاہیے تاکہ طلبہ کسی بھی خوف یا دباؤ کے بغیر اپنے تعلیمی مستقبل کا انتخاب کر سکیں۔‘‘

یاد رہے کہ نیٖٹ امتحان میں کوالیفائی کرنے کے بعد ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کی کل 50سیٹوں میں سے 42پر مسلم طلباء کو داخلہ دیا گیا۔ اس معاملے پر گزشتہ روز جموں میں سخت گیر موقف کی حامل دائیں بازو جماعتوں نے احتجاج کرتے ہوئے ویشنو دیوی یونیورسٹی میں ہندوؤں کو ہی ترجیح دینے کی مانگ کو لیکر احتجاج کیا۔ تاہم اس پر عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ’’یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ دیا جاتا ہے، مذہب دیکھ کر نہیں۔‘‘

سریندر سنگھ چنئی نے بی جے پی کی سخت تنقید کرتے سوالیہ انداز میں کہا: ’’بھاجپا کس طرح اس معاملے پر سیاست کرتی ہے؟ حالانکہ نظام تو ان کے ہاتھ میں ہے اور جس طرح اسلامک یونیورسٹی اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں غیر مسلم بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلم طلباء کیوں داخلہ نہیں لے سکتے؟‘‘

