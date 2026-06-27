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راہل گاندھی کی 'چھاتروں کی گونج' یکم اگست کو کشمیر پہنچے گی، کانگریس نے کیا احتجاج کا اعلان
کانگریس نے تعلیمی پالیسی، پیپر لیک اور طلبہ کے بڑھتے مسائل کے خلاف یکم اگست کو سرینگر میں احتجاج کا اعلان کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 27, 2026 at 8:45 PM IST
جموں (عامر تانترے) : کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ راہل گاندھی کی ملک گیر مہم 'چھاتروں کی گونج' کے تحت یکم اگست کو سرینگر میں مرکزی حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔
جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کی جموں و کشمیر امور کی شریک انچارج دیویہ مادیرنا نے کہا کہ "راہل گاندھی نے یہ 40 روزہ مہم راجستھان کے کوٹا شہر سے شروع کی ہے، جس دوران ملک کے 28 بڑے شہروں میں طلبہ سے ملاقاتیں اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔" انہوں نے کہا کہ یکم اگست کو سرینگر میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جبکہ 9 اگست کو "دہلی چلو" پروگرام کے تحت پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا تاکہ بی جے پی حکومت پر وزیر تعلیم کے خلاف کارروائی اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔
جموں و کشمیر امور کے ایک اور شریک انچارج اور پنجاب کے سابق وزیر تعلیم پرگت سنگھ کے ہمراہ آئیں دیویہ مادیرنا نے کہا کہ "موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا تعلیمی نظام شدید متاثر ہوا ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 13 برسوں میں ملک بھر میں تقریباً 90 پیپر لیک کے واقعات پیش آئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ "یہ نظام بدلنا ہوگا، کیونکہ جس عمر میں نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔"
پریس کانفرنس کے دوران مادیرنا نے کہا: "اب ایسا لگتا ہے کہ NEET، Cheat اور Repeat موجودہ تعلیمی نظام کا نعرہ بن چکا ہے۔" ان کا دعویٰ تھا کہ "نیٹ امتحان کی منسوخی کے بعد خودکشی کرنے والے 21 طلبہ کی موت خودکشی نہیں بلکہ ادارہ جاتی قتل ہے، کیونکہ قصور طلبہ کا نہیں بلکہ نظام کا تھا۔"
انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ ان 21 طلبہ کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے نہیں گیا اور حکومت کے لیے یہ صرف ایک عدد ہے، جبکہ یہ اموات ناکام تعلیمی نظام کا ثبوت ہیں۔
دیویہ مادیرنا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو سالگرہ کی مبارکباد دینے والے پیغام پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "وزیر اعظم کو وزیر تعلیم سے استعفیٰ طلب کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے ان کی تعلیمی پالیسیوں کی تعریف کی۔"
اس موقع پر پرگت سنگھ نے بھی تعلیمی نظام میں بڑھتی مرکزیت کو ناکامی کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ "آر ایس ایس ہر شعبے کو مرکزی کنٹرول میں لانا چاہتی ہے، حالانکہ زراعت، تعلیم اور پانی جیسے شعبے پہلے ریاستی اختیارات میں تھے، لیکن مرکزیت کے بعد انہیں مشترکہ فہرست میں شامل کر دیا گیا۔" انہوں نے کہا کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت ملک کو کس سمت لے جانا چاہتی ہے۔
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