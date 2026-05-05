جموں کشمیر کے کمشنر سیکریٹری کا منشیات کے خاتمے کے لیے اجتماعی اقدام پر زور

جموں کشمیر میں منشیات کے خاتمے کے لیے دونوں صوبوں میں پروگرامز، ریلیز اور سیمنارز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

شوپیاں میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا اہتمام
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 5, 2026 at 8:54 PM IST

شوپیاں (شاہد ٹاک): ضلع انتظامیہ شوپیاں کی جانب سے ’100 روزہ نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور نشہ سے پاک معاشرہ کو یقینی بنانے کے مقصد سے ایک تقریب کا انعقاد کیاگیا۔ تقریب کی صدارت جموں کشمیر کے کمشنر سیکریٹری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈاکٹر پیوش سنگلا نے کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر شوپیان ششیِر گپتا سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔

اس پروگرام میں مختلف اسکولوں کے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ ضلع کے مختلف محکموں کے افسران بھی اس موقع پر شریک ہوئے اور کئی محکموں نے یہاں اسٹال بھی نصب کیے تھے ۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر پیوش سنگلا نے کہا : "منشیات کا استعمال ہماری نوجوان نسل اور معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔: انہوں نے "اس ناسور کے خاتمے کے لیے عوامی بیداری، بروقت مداخلت اور اجتماعی ذمہ داری" پر زور ہے۔ انہوں نے طلبہ مخاطب ہوکر کہا کہ وہ آگے بڑھ کر بیداری پھیلائیں اور ایک نشہ سے پاک مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔

ضلع انتظامیہ نے اس موقع پر منشیات کے خاتمے کے تئین اپنے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ "منشیات کے جڑ سے خاتمے کی جاری مہم کے تحت بیداری پروگراموں اور نفاذی اقدامات کو مزید تیز کیا جائے گا۔

