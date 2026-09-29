ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تنخواہوں میں اضافے پر بی جے پی کا اعتراض، عمر عبداللہ نے بل واپس لے لیا
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے ارکان اسمبلی، وزراء اور سابق اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش کیا تھا۔
Published : September 29, 2026 at 2:38 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر حکومت نے منگل کو اراکین اسمبلی، وزراء اور سابق اسمبلی ارکان کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق بل واپس لے لی۔ اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مؤقف اختیار کیا کہ جب یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور اور دیگر عارضی ملازمین مستقل نہیں کیے جا رہے تو وہ تنخواہوں میں اضافے کے حق میں نہیں ہیں۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کے پاس محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی ہے۔ انہوں نے تین بلوں میں سے پہلا بل ایوان میں پیش کیا جس پر بی جے پی رکن اسمبلی شام لال شرما نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں اور دیگر ملازمین کے مسائل حل کیے بغیر ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز پر عوامی ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ شام لال شرما ہی گزشتہ سال اس ایوانی کمیٹی کے چیئرمین تھے، جس نے ارکان اسمبلی، وزراء اور سابق ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی سفارش کی تھی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جب تک ایوان میں بل منظور کرنے پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، وہ اسے آگے نہیں بڑھائیں گے اور واپس لے لیں گے۔ عمر نے کہا کہ وہ بی جے پی کو تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر سیاست نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ بی جے پی کے ارکان بھی تنخواہوں میں اضافہ حاصل کریں گے۔
بی جے پی اپنے اعتراض پر قائم رہی، جس کے بعد عمر عبداللہ نے بل واپس لینے کا اعلان کیا۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے بل واپس لینے کے لیے اسے ووٹ کے لیے پیش کیا، تاہم اپوزیشن اور حکومتی دونوں بنچوں نے اس کی مخالفت کی۔
یہ بھی پڑھیں: