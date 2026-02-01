ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجٹ اجلاس سے پہلے عمر عبداللہ پیر کو جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے
عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ یو ٹی جموں کشمیر کی منتخب حکومت کے وزیر خزانہ بھی ہیں۔
Published : February 1, 2026 at 1:30 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ یوٹی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں پیر کو جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ یہ میٹنگ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے سرمائی دارالحکومت جموں میں واقع سرکاری رہائش گاہ پر منعقد ہوگی۔
جموں کشمیر کا 27روزہ بجٹ اجلاس پیر کو جموں میں قانون ساز اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب سے شروع ہوگا۔ اس خطاب پر عمر عبداللہ کی قیادت والی کابینہ نے گزشتہ سال 22 دسمبر کو غور و خوض کے بعد منظوری دی تھی۔
بجٹ اجلاس دو مرحلوں میں منعقد ہوگا، پہلا مرحلہ 2 فروری سے شروع ہو کر اپریل تک جاری رہے گا، جبکہ رمضان کے مہینے کے دوران ایک ماہ کا وقفہ رکھا گیا ہے۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے چیف وہپ مبارک گل نے حکمران جماعت اور اپوزیشن پارٹیز کے تمام اراکین اسمبلی کو وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ہونے والی جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے مطلع کیا ہے۔ مبارک گل کی جانب سے بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ ’’تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ اجلاس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ میٹنگ شام چار بجے منعقد ہوگی۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے بعد ایوان کی اصل کارروائی 3 فروری سے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ 6 فروری کو بجٹ ایوان میں پیش کریں گے، عمر عبداللہ کے پاس وزیر خزانہ کا بھی قلمدان ہے۔
بعد ازاں وزراء اپنی اپنی وزارتوں کے گرانٹس بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے، جبکہ اراکین اسمبلی اجلاس کے دوران اپنے اپنے مطالبات بھی پیش کریں گے۔ یہ یونین ٹیریٹری میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کیا جانے والا دوسرا بجٹ ہوگا۔ انہوں نے پہلا بجٹ گزشتہ سال مارچ میں جموں میں پیش کیا تھا۔
ادھر، اپوزیشن جماعتیں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی آج اور پیر کو جموں میں اپنی قانون ساز پارٹی میٹنگز منعقد کریں گی، جن میں بجٹ اجلاس کے دوران ایوان میں اٹھائے جانے والے امور پر حکمت عملی طے کی جائے گی۔
