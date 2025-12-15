ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہئے: عمر عبداللہ

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشتواڑ کے دونوں بھاجپا ایم ایل ایز پر رتلے پاور پروجیکٹ میں رخنہ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔

عمر عبداللہ
عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ’’اداروں میں سیاسی مداخلت‘‘ کو سنجیدگی کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کارپوریشنوں اور محکموں کے کام کاج میں سیاسی مداخلت سے متعلق رپورٹس کو ’’بدقسمتی‘‘ اور ’’باعث تشویش‘‘ قرار دیا۔

عمر عبداللہ سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے (ای ٹی وی بھارت)

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) لیڈر اور ایم ایل اے کشتواڑ شگون پریہار کے الزامات کے پس منظر میں کہیں جس میں انہوں ہزاروں کروڑ روپے مالیت کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، رتلے، کشتواڑ کی انتظامیہ پر بدنظمی کا الزام عائد کیا۔

عمر عبداللہ نے بی جے پی لیڈر کے الزامات کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: ’’اگر میرے (نیشنل کانفرنس) کے اراکین 850 میگاواٹ کے رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جیسے قومی پروجیکٹ میں مداخلت کرتے ہوئے اب تک ان پر اینٹی گرافٹ باڑی چھاپہ مار چکی ہوتی۔‘‘ تاہم عمر نے ایم ایل اے کشتواڑ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے دیگر لیڈروں خاص کر سنیل شرما پر بھی پروجیکٹس میں بے جا ٹانگ اڑانے کا الزام عائد کیا۔

عمر عبداللہ نے مشورہ دیا کہ : ’’اداروں کے کام کاج میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے۔ پہلے یہ ادارے ایک منتخب حکومت کے سامنے جواب دہ تھے، لیکن اب اس نظام کے بغیر فیصلے لیے جا رہے ہیں۔‘‘ وزیر اعلیٰ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن جیسے دیگر محکمہ جات کو ’’بیرونی دباؤ یا سیاسی محرکات‘‘ سے پرے اور آزادانہ طور پر کام کرنے کا مشورہ دیا۔

رتلے پاور پروجیکٹ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی میگا انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) کے ذمہ ہے اور کمپنی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کئی رکاوٹوں کے باعث پہلے ہی یہ پروجیکٹ دو سال کی تاخیر کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروجیکٹ کے لئے سال 2026آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی تاہم انکے مطابق اس طرح کی مداخلت سے یہ پروجیکٹ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ادھر، ایم ایل اے پریہار نے ان الزامات کو ’’غیر ذمہ دارانہ‘‘ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔

وہیں پروجیکٹ کے مینیجر نے تصدیق کی کہ انہوں نے کمپنی کے خلاف سماجی رابطہ گاہ پر پروپیگنڈہ پھیلانے کے حوالہ سے ’سوشل میڈیا انفلوئنسر‘ کے خلاف شکایت درج کرنے کی سفارش کی ہے۔

کشتواڑ کا یہ پروجیکٹ جموں و کشمیر حکومت اور نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (این ایچ پی سی) کا کشتواڑ کے دراب شالہ میں مشترکہ منصوبہ ہے۔ جس سے 850میگاواٹ بجلی کی پیدوار توقع ہے۔ اس پروجیکٹ پر 3700کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔

