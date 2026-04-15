حد بندی بل پر عمر عبداللہ کا خدشہ 'بی جے پی کے حق میں نہ ہو'
پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی حد بندی بل پر جموں کشمیر میں بھی خدشات ہیں اور سیاسی بیان بازی کا سلسلہ بھی گرم ہے۔
Published : April 15, 2026 at 2:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مجوزہ حد بندی (ڈیلمیٹیشن) بل پر خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ "حد بندی کسی ایک سیاسی جماعت، خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ عام ووٹر کے حق میں ہونی چاہیے۔
سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے 2020 میں ہوئی حد بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "نئی حد بندی غیر جانبدار ہونی چاہیے۔" انہوں نے کہا، "وہ کہتے ہیں کہ حد بندی فائدہ مند ہوگی، لیکن پچھلی حد بندی بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھی۔ اگر یہ نیا بل بھی صرف بی جے پی کے فائدے کے لیے لایا گیا تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔"
انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد (INDIA bloc) کی اس معاملے پر نئی دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں وہ بھی شرکت کے لیے دہلی جائیں گے۔ "انڈیا اتحاد ان بلز پر مشترکہ موقف اختیار کرے گا۔ نیشنل کانفرنس کا حتمی موقف بھی اسی میٹنگ کے بعد طے کیا جائے گا۔"
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 16 اپریل کو پارلیمنٹ میں ڈی لمیٹیشن بل 2026، یونین ٹیریٹریز لاز (ترمیمی) بل 2026 اور آئینی (131ویں ترمیم) بل پیش کریں گے۔ ان بلز کے تحت ڈیلمیٹیشن کمیشن کو جموں و کشمیر اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بڑھانے کا اختیار دیا جائے گا، جو اس وقت 114 ہے (جس میں 24 نشستیں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے لیے مخصوص ہیں)۔ اس کے علاوہ پارلیمانی نشستوں کی تعداد بھی موجودہ 5 سے بڑھا کر ممکنہ طور پر 7 کی جا سکتی ہیں۔
اس نئے بل میں 2020 کی حد بندی کے دوران لگائی گئی نشستوں کی حد ختم کر دی گئی ہے، جو جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت 114 تک محدود تھی۔
مجوزہ ترامیم کے مطابق اسمبلی میں نامزد ارکان (ایم ایل ایز) کی تعداد 5 سے بڑھا کر 7 کرنے کی تجویز ہے، جن میں 3 خواتین، 3 کشمیری مہاجرین اور ایک پاکستان زیر قبضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا مہاجر شامل ہوگا۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ 2020 کی حد بندی عوام پر مسلط کی گئی تھی اور اس میں حلقہ بندی اس طرح کی گئی کہ ایک خاص جماعت کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے کہا: "یہ کشمیر کے ساتھ زیادتی تھی کیونکہ زیادہ آبادی ہونے کے باوجود وادی کو صرف ایک نشست دی گئی جبکہ جموں کو چھ اضافی نشستیں دی گئیں۔ ہمیں امید ہے کہ نئی حد بندی غیر جانبدار ہوگی اور پچھلی غلطیوں کو درست کرے گی۔"
بی جے پی کے رکن اسمبلی اور ترجمان آر ایس پٹھانیا نے اس مجوزہ قانون سازی کو "تاریخی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خواتین کی ترقی کو فروغ ملے گا اور اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا۔ "مثال کے طور پر اگر 120 نشستیں ہوئیں تو ان میں سے 30 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔" انہوں نے کہا کہ دیگر جماعتیں صرف باتیں کرتی ہیں جبکہ عملی طور پر خواتین کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔
2020 کی حد بندی
دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد، مارچ 2020 میں مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے تحت ڈیلمیٹیشن کمیشن قائم کیا، جس کی سربراہی سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی نے کی۔
اس کمیشن نے اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی نئی حد بندی کی، جس کے تحت جموں میں 6 اور کشمیر میں ایک نشست کا اضافہ کیا گیا، جبکہ کئی حلقوں کے نام بھی بدلے گئے۔
پرانے جموں و کشمیر میں کل 111 اسمبلی نشستیں تھیں (جن میں 24 پی او کے [POK]کے لیے مخصوص تھیں)، لیکن انتخابات صرف 87 نشستوں پر ہوتے تھے۔ کشمیر میں 46، جموں میں 37 اور لداخ میں 4 نشستیں تھیں۔
ریاست کی تقسیم کے بعد جموں و کشمیر اور لداخ دو یونین ٹیریٹریز بنائے گئے، جس کے بعد لداخ کی 4 نشستیں ختم ہو گئیں اور کل نشستیں 83 رہ گئیں۔ بعد میں کمیشن نے 7 نئی نشستیں شامل کیں (جموں میں 6 اور کشمیر میں 1)، جس سے کل نشستیں 90 ہو گئیں۔ ان میں 9 نشستیں شیڈولڈ ٹرائبز (ST) اور 7 نشستیں شیڈولڈ کاسٹس (SC) کے لیے مخصوص کی گئیں۔
اس سے پہلے آخری حد بندی 1994-95 میں صدر راج کے دوران ہوئی تھی، جب اسمبلی نشستیں 76 سے بڑھا کر 87 کی گئی تھیں۔ اس وقت جموں کی نشستیں 32 سے 37، کشمیر کی 42 سے 46 اور لداخ کی 2 سے 4 کر دی گئی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں:
وومین ریزرویشن نہیں، بلکہ حد بندی اصل مسئلہ ہے: سونیا گاندھی