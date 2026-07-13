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اراکین خریدنے پرعمرعبداللہ، بھاجپا کے مابین تنازع، ہتک عزت کیس سے 'لو لیٹر' تک، جانیں کس نے کیا کہا
عمر عبداللہ نے بی جے پی پر اراکین خریدنے، حکومت توڑنے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر بھاجپا نے انہیں قانونی نوٹس بھیجا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST
سرینگر (عرفان شاہ): جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے اراکین کو رشوت دیکر خریدنے کے الزمات پر سیاسی بیانات، الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، جموں و کشمیر نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ثبوت پیش کرنے یا معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور سو کروڑ روپے ہتک عزت کیس کا قانونی نوٹس بھی بھیجا۔ بھاجپا نوٹس کو عمر عبداللہ نے"لو لیٹر (Love Letter)" قرار دیتے ہوئے بھاجپا پر سیاست کے بجائے عدلیہ کا سہارا لینے کا الزام عائد کیا۔
بی جے پی کا نوٹس
جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر ست شرما کے ذریعے عمر عبداللہ کو نوٹس بھیجا گیا، نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمر عبداللہ کے الزامات ہتکِ عزت کے مترادف ہیں۔ نوٹس میں وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اپنا بیان واپس لیں، عوامی طور اور غیر مشروط معافی مانگیں یا اپنے الزام کے حق میں ثبوت پیش کریں کہ بھاجپا نے اراکین اسمبلی کو خریدنے یا این سی کی حکومت پیسے کے دم پر توڑنے کی سازش کی ہے۔
VIDEO | Jammu: BJP J&K President and MP Sat Sharma says, "In Kashmir, the Chief Minister alleged that a senior BJP leader tried to poach his MLAs and topple the government. This is a serious allegation against the Bharatiya Janata Party, which is the world's largest political… pic.twitter.com/cDyuaLNY6X— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
عمر کا الزام
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 11 جولائی 2026 (ہفتہ کو)کو اپنی دادی بیگم اکبر جہاں کی 26ویں برسی کے موقع پر سرینگر کے حضرتبل علاقے میں نیشنل کانفرنس کے ورکرز کنونشن اور 'طاقت کا مظاہرہ' کرنے کے حوالہ سے منعقد کی گئی رلی میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کیے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی نے ان کی پارٹی کے ایک جموں کے ایم ایل اے کو خریدنے کی کوشش کی۔ عمر عبداللہ نے الزام عائد کرتے ہوئے الزام کے مطابق، بی جے پی کے قریبی ایک سپریم کورٹ کے وکیل نے اس ایم ایل اے کو ایک بند کمرے میں بلایا اور 20 سے 30 کروڑ روپےکی رشوت، وزارت، اور ریاستی درجے (اسٹیٹ ہُڈ) کی بحالی کا لالچ دیا تاکہ وہ پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو جائے۔ عمر عبداللہ نے اسے "آپریشن لوٹس" کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ ان کا ایم ایل اے وفادار رہا اور انہیں فوراً مطلع کیا۔
بی جے پی کا جواب
بی جے پی نے ان الزامات کو "جھوٹے، بے بنیاد اور تہمت آمیز" قرار دیا۔ پارٹی نے عمر عبداللہ سے ثبوت مانگے اور کہا کہ "اگر الزام درست ہے تو عمر عبداللہ نام اور تفصیلات بتائیں۔ بی جے پی کے لیڈران خاص کر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے عمر عبداللہ کے الزامات سمیت ریلی کے انعقاد کو ہی عمر عبداللہ حکومت کی ناکامی اور اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔
کیوں منعقد کی گئی ریلی
نیشنل کانفرنس کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو فوری طور پر بحال کرنے کے حوالہ سے 20جولائی کو جنتر منتر، نئی دلی میں مجوزہ احتجاج سے قبل سرینگر اور جموں میں 'طاقت کا مظاہرہ' کرنے کے لیے اور نئی دہلی پر دباؤ بنائے رکھنے کے حوالہ سے ریلیز منعقد کیں۔ ہفتہ کو سرینگر جبکہ گزشتہ کل یعنی 12جولائی کو جموں میں ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔ ہفتہ کو سرینگر میں معنقدہ ریلی کےد وران عمر عبداللہ نے بھاجپا پر این سی کو پیسے کے دم پر توڑنے اور ایم ایل اے خریدنے کا سنگین الزام عائد کیا۔
سنیل شرما کا الزامی جواب
بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر، سنیل شرما، نے عمر عبداللہ کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے نہ صرف ان سے ثبوت پیش کرنے یا فوری طور پر اپنا بیان بدلنے اور عوامی سطح پر معافی مانگنے کی مانگ کی بلکہ انہوں نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت پر عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے اور پوری طرح ناکام ہونے کا الزام عائد کیا۔
شرما کے مطابق "عمر عبداللہ حکومت عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور اب اسٹیڈ ہُڈ کی بحالی کیلیے پروگرامز اور بھاجپا پر الزامات کے لیے ذریعے اپنی ناکاموں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔"
اجے سدھودرا کا سنیل شرما پر پلٹ وار
اس الزام پر کہ نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کے معاملے کی آڑ میں عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی ناکامی چھپا رہی ہے، این سی کے سینئر لیڈر اجے سدھوترا نے جموں میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد ہی این سی عوام کے ساتھ کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر پائے گی۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ "لیکن بی جے پی کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر کے عوام سے ریاستی درجے کی بحالی کا جو وعدہ کیا تھا، اسے پورا کرے۔"
#WATCH | Srinagar | On legal notice to Omar Abdullah, BJP leader Altaf Thakur says, " when he lied about rs 20-30 crores being offered to an mla, we asked him about the source of his information... he said the person was a supreme court lawyer and a bjp leader, he should have at… pic.twitter.com/aZrN3uFFNj— ANI (@ANI) July 13, 2026
نام بتاؤ ورنہ کیس نوٹس بھیجیں گے
بھارتیہ جنتا پارٹی (جموں کشمیر یونٹ) کے ترجمان الطاف ٹھوکر نے بھی عمر عبداللہ کے بیان کی سخت تنقید کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ ٹھوکر نے عمر عبداللہ نے اشاروں کے بجائے "رشوت دینے والے کا نام" بتانے کا چیلنج کیا اور کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو انہوں وکیل کا نام، تاریخ، جگہ اور ہوٹل کی تفصیلات بتا دینی چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔
ہتک عزت کیس
ٹھوکر سمیت بھاجپا کے کئی سینئر لیڈران نے عمر عبداللہ سے ثبوت پیش کرنے کی مانگ کرتے ہوئے انہیں سات دنوں کے اندر اندر معافی مانگنے کی بھی مہلت دی۔ وگرنہ ہتک عزت کیس کے لیے تیار رہنے کا بھی عندیہ دیا۔
Horse-trading politics won't work; 'No one can buy me,' says Cabinet Minister Satish Sharma .@satishsharmajnk.pic.twitter.com/BUXPsJuGhx— JKNC (@JKNC_) July 12, 2026
مجھے خریدنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا
بیان بازی کا سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہا اور لیڈران کی جانب سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات، جوابات کا سلسلہ جاری رہا۔ جموں سے این سی کے ایم ایل اے، ستیش شرما، نے بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے کہا: "وہ (بی جے پی) جو کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔" یہ پوچھے جانے پر کہ بھاجپا نے کورٹ کیس کی دھمکی دی ہے اور کیا جموں کے رشوت آفر کیے جانے والے وزیر آپ ہیں تو شرما نے مسکراتے ہوئے کہ: "آئیں میدان میں، مجھے خریدنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔"
عمر کو عوام کو گمراہ نہ کرنے کا مشورہ
بی جے پی کے ایک اور ترجمان منظور بٹ نے وزیر اعلیٰ کو منتخب حکومت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنے اور حقائق کی بنیاد پر ہی بیان جاری کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا: "عوامی بیان دروغ گوئی کے بجائے سچائی پر مبنی اور آئینی وقار کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ہم عمر عبداللہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کو گمراہ کرنا بند کریں اور اپنا غلط بیان واپس لیں اور معافی مانگیں۔"
VIDEO | On Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah staging statehood protest, BJP spokesperson Sadineni Yamini Sarma says, " omar abdullah's political drama in delhi is nothing but an attempt to divert attention from his failures in governance. the national conference's march to jantar… pic.twitter.com/50aOowbjDg— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
ڈیفیمیشن نوٹس
پیر یعنی 13 جولائی 2026 کو بی جے پی نے پارٹی کے (ریاستی) صدر اور راجیہ سبھا ایم پی، ست پال شرما، کی جانب سے عمر عبداللہ کو 100 کروڑ روپے کا ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا۔ نوٹس میں 7 دن کے اندر اندر غیر مشروط معافی اور تحریری طور پر الزام واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر نہ مانا تو سول اور کریمنل ڈیفیمیشن کیس دائر کرنے کی بھی دھمکی دی گئی۔
عمر عبداللہ کا جواب
عمر عبداللہ نے نوٹس کو "بی جے پی کا محبت نامہ (Love Letter)" قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے "بڑا اعزاز" ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی لڑائی میں عدالتوں کے پیچھے چھپنے والوں سے لڑیں گے۔
BJP Defamation Notice a 'Love Letter': CM Omar Abdullah Says Party Chose Courts Over Political Debate @OmarAbdullah pic.twitter.com/FPcEFNIg70— Nc kalakote Sunderbani (@NCkalakote) July 13, 2026
عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں این سی کے پارٹی دفتر پر منعقدہ ایک تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نےکہا:"میں اسے اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ جموں و کشمیر میں میں واحد سیاست دان ہوں جسے بی جے پی کی طرف سے ایسا لو لیٹر ملا ہے۔"
کانگریس نے بھی کی حمایت
کانگریس کے مطابق عمر عبداللہ کا الزام درست ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی ایسا کر سکتی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و قومی ترجمان پون کھیرا نے ریاست کیرالم میں اے این آئی سے بات چیت میں کہا کہ، وہ عمر عبداللہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑنا چاہتی ہے کیونکہ یہ بی جے پی کا ٹول کٹ ہے اور بی جے پی ماضی میں کئی ریاستوں میں ایسا کر چکی ہے۔
ادھر، اب تک اس حوالہ سے کسی بھی ایم ایل اے کا باضابطہ طور نام منظر عام پر نہیں آیا ہے تاہم اس حوالہ سے نہ صرف تناؤ جاری ہے بلکہ بیانوں اور الزامات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔
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