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'معذرت، معافی نہیں': عمر عبداللہ کا محبوبہ مفتی سے 'بنتا ہے' بیان پر صراحتاً معافی مانگنے کا مطالبہ
عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کے جنتر منتر والے بیان کو ’اے آئی' قرار دیے جانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی جانب سے 'بنتا ہے' بیان پر 'معذرت' کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ان سے صراحتاً معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ پیر کے روز سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جنتر منتر پر دیے گئے اپنے متنازع بیان 'بنتا ہے' پر معذرت ظاہر کی تاہم عمر عبداللہ نے اسے ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا: "معذرات، معافی نہیں۔"
نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے وائرل ویڈیو کو ’’اے آئی سے تیار کردہ‘‘ قرار دینے کے بجائے عوام سے باقاعدہ معافی مانگنی چاہیے تھی۔ عمر نے کہا "جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ محبوبہ مفتی کے بیان سے عوامی جذبات مجروح ہوئے ہیں تو انہیں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگنی چاے تھی نہ کہ معذرت کرنی چاہیے تھی۔"
عمر عبداللہ نے مشورہ دیا کہ "وہ آسانی سے یہ کہہ سکتی تھیں کہ میں نے جذبات میں آکر بات کی، جو کچھ میں نے کہا وہ غلط تھا، میں اس پر معذرت خواہ ہوں، براہِ کرم مجھے معاف کر دیں۔"
وزیر اعلیٰ نے پی ڈی پی کی جانب سے جنتر منتر کے ویڈیو کو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار کردہ قرار دینے کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی کی تقریر کے وقت متعدد کیمرے اور مائیکروفون موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ’’ان کے ایک ایم ایل اے نے کہا کہ یہ اے آئی ہے۔ کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں؟ پورے ملک کا میڈیا وہاں موجود تھا۔ مائیکروفون اور کیمرے سب کے سامنے تھے۔ ایک نہیں بلکہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔‘‘
عمر عبداللہ 24 جولائی کو جنتر منتر پر منعقدہ احتجاج کے دوران محبوبہ مفتی کے اس بیان پر ردِعمل ظاہر کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دہلی میں مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے کشمیر کا ذکر کیا اور کہا "کشمیر میں ایک طرف ملی ٹنسی ہے، اور ایک طرف سیکورٹی فورسز وہاں ایسا کریں گے تو بنتا ہے۔" محبوبہ مفتی کے اس بیان پر سیاسی و سماجی سطح پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور سماجی رابطہ گاہوں پر محبوبہ مفتی پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے کشمیری احتاجیوں پر کیے گئے مظالم اور تشدد کو جائز ٹھہرایا ہے۔
واضع رہے کہ محبوبہ مفتی کے اس بیان پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی گئی، جبکہ عمر عبداللہ نے کہا کہ "ملی ٹنسی کی موجودگی کسی بھی صورت میں لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے یا جموں و کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ روا سلوک اختیار کرنے کا جواز نہیں بن سکتی۔"
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