عمر عبداللہ نے آیت اللہ خامنہ ای کے لیے فاتحہ خوانی کی

وزیر اعلیٰ نے سرینگر میں سول سوسائٹی کے اجلاس کی صدارت  کے دوران آیت اللہ خامنہ ای کے لیے فاتحہ خوانی کی۔

عمر عبداللہ نے آیت اللہ خامنہ ای کے لیے فاتحہ خوانی کی
عمر عبداللہ نے آیت اللہ خامنہ ای کے لیے فاتحہ خوانی کی (X Handle: @CM_JnK)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 4, 2026 at 5:41 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 5:52 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک اجلاس کے دوران اسرائیل و امریکہ کی کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے لئے فاتحہ پڑھتی اور مغرفت کی دعا کی۔

بدھ کو سرینگر میں منعقدہ سول سوسائٹی کے ایک اجلاس کے دوران آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای اور ان تمام لوگوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی جنہوں نے ایران میں حالیہ کشیدگی کے دوران اپنی جانیں گنوائیں۔

مجلس میں شرکاء نے امن و امان کی دعا کی اور استحکام کی امید کا بھی اظہار کیا گیا۔

وزیراعلیٰ کے دفتر کے مطابق عمر عبداللہ نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مقامی مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی۔ شرکاء نے خطے میں ہو رہی پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا اور ایران میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔

اس موقع پر عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر میں امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جذبات کا احترام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ غم اور سوگ کا اظہار پرامن طور پر کیا جائے۔

انہوں نے زور دے کر کہا کہ "خطے ہر وقت فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔"

Last Updated : March 4, 2026 at 5:52 PM IST

ایڈیٹر کی پسند

