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عمر عبداللہ کا بی جے پی کو پارلیمنٹ میں یو سی سی بل لانے کا چیلنج
عمر عبداللہ نے ووٹر فہرستوں سے نام حذف کرنے پر الیکشن کمیشن کی مخالفت جاری رکھنے اور UCCپر پارلیمانی بحث کا مطالبہ کیا۔
Published : October 6, 2026 at 8:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ خصوصی ایس آئی آر (SIR) یعنی "جامع نظرثانی" اور ووٹر فہرستوں سے نام حذف کرنے کے معاملے پر نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے خلاف اپوزیشن کی مخالفت جاری رہے گی، جبکہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف دائر درخواست پر بھی عدالت عظمیٰ اپنا فیصلہ سنائے گی۔
سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انڈیا بلاک کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف ریاستوں میں جاری SIR کی کارروائی اور ووٹر فہرستوں سے نام حذف کیے جانے کے خلاف پروگرام طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن تک مارچ کرنے کے معاملے پر بھی بات ہوئی اور ”یہ سلسلہ جاری رہے گا۔“
عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ میڈیا نے بھی اب الیکشن کمیشن سے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے مہینوں میں انڈیا بلاک کے رہنماؤں کی جانب سے یہ معاملہ اٹھائے جانے کے باوجود اس پر میڈیا کی توجہ محدود تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا: ”سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور ووٹر فہرستوں سے نام حذف کیے جانے پر حکومت ہند اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔"
یو سی سی یہاں نافذ نہیں ہوگا
ملک میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ (UCC) نافذ کرنے کے سوال پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یو سی سی پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور حکومت کو ہمت دکھاتے ہوئے جمہوری عمل کے تحت پارلیمنٹ میں بل پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر میں یو سی سی نافذ نہیں ہوگا۔ نتیش کمار نے بھی بہار میں یو سی سی کے نفاذ کی مخالفت کی ہے، جبکہ دیگر ریاستوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ صرف بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں اسے کچھ حصوں میں نافذ کیا جا رہا ہے۔"
عمر عبداللہ نے کہا: "اگر ان میں ہمت ہے تو انہیں پارلیمنٹ میں بل لانا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں ان کے پاس تعداد نہیں ہے۔ وہ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ہی اسے نافذ کر رہے ہیں۔ جمہوری روایت کے مطابق اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔" وزیر اعلیٰ کا یہ بیان مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے اتوار کے اس اعلان کے پس منظر میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست میں اگلے چھ ماہ کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔
گجرات اسمبلی بھی مارچ میں یو سی سی بل منظور کر چکی ہے، جسے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 17 ستمبر کو منظوری دی تھی۔ اتراکھنڈ، آسام اور مدھیہ پردیش سمیت بی جے پی کی حکومت والی ریاستیں بھی یو سی سی بل منظور کر چکی ہیں۔
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