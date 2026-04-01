میں مخالفت کرتا ہوں، مگر یقین دلاتا ہوں کہ جلد ریگولرائزیشن شروع ہوگی: ڈیلی ویجرز ریگولرائزیشن بل پر عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے رکن اسمبلی وحید پرہ سمیت پی ڈی پی کے دیگر اراکین پر اسمبلی کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : April 1, 2026 at 6:10 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز اسمبلی میں اعلان کیا کہ "حکومت موجودہ مالی برس میں مرحلہ وار طریقے سے ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کا عمل شروع کرے گی۔" انہوں نے اسمبلی میں تقریر کے دوران یقین دہانی کرائی کہ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کی سفارشات ملتے ہی عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ "آج مالی سال کا پہلا دن ہے اور حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ وہ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں جو ڈیلی ویجرز کی مستقلی کے حوالے سے پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حکومت خود ریگولرائزیشن کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔
اس موقع پر انہوں نے محبوبہ مفتی کی رہائش سے متعلق بھی وضاحت دی اور کہا کہ 2019 کے بعد سابق وزرائے اعلیٰ کے سرکاری گھروں کا حق ختم ہو گیا تھا، تاہم ہمدردی کی بنیاد پر انہیں (محبوبہ مفتی کو) رہائش فراہم کی گئی۔ انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "پی ڈی پی ڈیلی ویجرز کی مستقلی کے معاملے پر سنجیدہ نہیں بلکہ صرف سیاست کر رہی ہے۔"
عمر عبداللہ نے یہ ریمارکس اس وقت دیے جب پی ڈی پی کے رکن وحید پرہ کی جانب سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ڈیلی ویجرز وغیرہ کو ریگولرائز کرنے سے متعلق ایک بل پیش کرنا چاہا۔ عمر عبداللہ نے کہا: ’’ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی پی ارکان کا واحد مقصد خبروں میں رہنا ہے اور وہ ہمیشہ ایوان کو گمراہ کرتے ہیں۔ قبل ازیں جب ایوان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حملے کی مذمت کی گئی تب بھی انہوں نے سیاست کی اور اس مسئلے کو پی ڈی پی نے محبوبہ مفتی کی سرکاری رہائش کے ساتھ جوڑ دیا۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "پی ڈی پی چاہتی ہے کہ وہ تنویر صادق کے لینڈ گرانٹ کی بحالی کے بل کو پیش کرنے کی مخالفت کرے تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اس بل کی اجازت دے کر، پی ڈی پی کے پاس شور مچانے کا کوئی آپشن نہیں بچا اب ڈیلی ویجرز کے معاملے پر بھی وہ محض شور مچاتے ہیں، انہیں ان مزدوروں سے کوئی محبت نہیں ہے صرف ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔"
بعد ازاں اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے پرہ کے بل پر ووٹ طلب کیا تاہم ایوان نے اسے مسترد کر دیا۔ قبل ازیں سی پی آئی (ایم) کے سینئر لیڈر ایم وائی تاریگامی نے بھی اسی طرح کا بل لایا تھا لیکن وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ "اس مالی سال میں حکومت یومیہ اجرت والوں کو ریگولرائز بنانے کا عمل شروع کرے گی۔"
