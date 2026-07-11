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این سی اراکین کو پیسے، وزارت اور ریاستی درجے کا لالچ دیکر خریدنے کی کوشش کی گئی: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ کے مطابق بی جے پی نے این سی کے ایک رکن اسمبلی کو کروڑوں روپے، وزارت اور ریاستی درجہ کا لالچ دیا گیا۔
Published : July 11, 2026 at 1:03 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہفتہ کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر الزام عائد کیا کہ وہ نیشنل کانفرنس (این سی) کو توڑنے کے لیے اس کے ارکان اسمبلی کو روپے اور وزارتوں کی پیشکش کر رہی ہے۔
نئی دہلی میں ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے پر مجوزہ احتجاج سے قبل سرینگر میں منعقدہ ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں سے تعلق رکھنے والے نیشنل کانفرنس کے ایک رکن اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے بدلے 20 سے 30 کروڑ روپے، وزارت اور جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ (Statehood) بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا: "آپ نے ہمارے صبر اور خاموشی کا مذاق بنا دیا ہے۔"
عمر عبداللہ نے کہا: "بی جے پی کے ایک سینئر رہنما اور سپریم کورٹ کے وکیل نے جموں میں بند کمرے میں ہمارے ایک رکن اسمبلی کو 20 سے 30 کروڑ روپے، وزارت اور ریاستی درجہ کی بحالی کا وعدہ کیا، بشرطیکہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا سستا ہے۔ ہمارا ایک بھی رکن اسمبلی نہ 30 کروڑ روپے پر اور نہ ہی 100 کروڑ روپے پر بکنے کے لیے تیار ہے۔"
انہوں نے یہ بات ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ اور عمر عبداللہ کی دادی بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر این سی کے سینکڑوں کارکنان اور مداح جمع تھے۔
این سی کی جانب سے سرینگر میں یہ "طاقت کا مظاہرہ" اس مجوزہ احتجاج سے قبل کیا گیا جو جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دینے کے مطالبے پر جنتر منتر، نئی دہلی میں شیڈول ہے۔ نیشنل کانفرنس میں "مادرِ مہربان" کے نام سے معروف بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر پارٹی کے ارکان اسمبلی اور سینکڑوں کارکن سرینگر کے مضافاتی علاقہ حضرت بل میں ڈل جھیل کے کنارے واقع شیخ محمد عبداللہ کے مزار پر جمع ہوئے۔
وزیر اعلیٰ نے نئی دہلی کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں طویل عرصے سے التوا کا شکار پنچایت اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات "مناسب وقت" پر ہی کرائے جائیں گے۔ ان کا یہ بیان مرکز کی جانب سے بار بار ریاستی درجہ "مناسب وقت" پر بحال کرنے کے وعدے کے تناظر میں تھا۔
انہوں نے کہا: "آپ نے جموں و کشمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اسمبلی انتخابات منعقد کیے جانے کے بعد ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ آخر یہاں کتنے اور انتخابات کرائیں گے؟ اب آپ بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے ہیں، لیکن میں واضح کر دوں کہ پنچایت اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات مناسب وقت پر ہی ہوں گے، اور یہ مناسب وقت ہم طے کریں گے۔"
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