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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 'کشمیر میراتھن' کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا
میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو کھیلوں کی سیاحت کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 9:41 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں "کشمیر میراتھن" کے تیسرے ایڈیشن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے اسپورٹس ایونٹ میں ملک و بیرونِ ملک سے آئے رنرز نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ میراتھن میں 1,221 سے زائد مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی ایتھلیٹس سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔
سری نگر کے پولو ویو (Polo View) سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے سامنے پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ یہ میراتھن ایک ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب خطہ ماضی کے تلخ واقعات سے ابھر رہا ہے۔
VIDEO | Srinagar: Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah flags off Kashmir Marathon 2026. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/SAycKUa0MH— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026
میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی
اس سے قبل ایونٹ کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جب بائسرن (Baisaran) چراگاہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا (گھوڑے والا) ہلاک ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں موجودہ میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے۔
Katra, Jammu and Kashmir: Jammu and Kashmir Police organised a 10-kilometre marathon to promote fitness and community participation. IGP Tejinder Singh and DIG Swarn Singh Kotwal attended the event. https://t.co/BPIb5BFph5— IANS (@ians_india) October 25, 2026
سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر
اس ریس کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں 42.195 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21.0975 کلومیٹر کی ہاف میراتھن شامل تھی۔ اس طویل مسافت کے دوران رنرز سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر بشمول ڈل جھیل، بونیوارڈ روڈ، زبروان پہاڑی سلسلے کے دامن، مشہور مغل باغات اور درگاہ حضرت بل کے تاریخی و سیاحتی راستوں سے گزرے۔ فل میراتھن کا باقاعدہ آغاز صبح 6:30 بجے ہوا، جس کے بعد 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن صبح 7:45 بجے روانہ کی گئی۔
#WATCH | Katra: Jammu and Kashmir Police organises a 10-km ‘Run for Unity’ marathon to promote national unity, physical fitness, and a healthy lifestyle. Organised by District Police Reasi, the marathon started and concluded at the Sports Stadium, Katra, with the route extending towards Baba Aghar Jitto Temple.— ANI (@ANI) October 25, 2026
دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر، ناصر اسلم وانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میراتھن میں شرکاء کی تعداد گزشتہ ایڈیشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جو اس ایونٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اس سال رنرز کے لیے پہلے سے زیادہ اور بہتر سہولیات فراہم کی ہیں اور ان مسلسل کوششوں کی بدولت کشمیر میراتھن بہت جلد دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز میں شامل ہو جائے گی۔
#WATCH | J&K: Director- Tourism (Kashmir), Syed Qamar Sajad says, "There is a growing global trend toward incorporating sports activities into tourism. This year, we have taken our marathon to a much grander scale; we have become members of an international association for distance races. Furthermore, we are in the process of registering the 'Kashmir Marathon' as an official brand. The number of registrations this year has surpassed those of the previous two years, and it is clear that the interest among the people of our valley in running—and marathons in particular—is steadily increasing..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو ملی تقویت
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر، سید قمر سجاد نے اس موقع پر ایک اہم پیش رفت کا اشتراک کرتے ہوئے بتایا کہ محکمۂ سیاحت اب باقاعدہ طور پر 'ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل میراتھن اینڈ ڈسٹنس ریسز' (AIMS) کا رکن بن چکا ہے، جس سے اس ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو مزید تقویت ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین ٹیریٹری (مرکزی زیر انتظام علاقے)، ملک بھر اور بین الاقوامی سطح پر اس میراتھن کی ترقی اور وسعت کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ اس شاندار بین الاقوامی ایونٹ کا اختتام ایک پروقار انعامات کی تقسیم کی تقریب کے ساتھ ہوگا، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صبح 11:30 بجے سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں کریں گے۔
( جاوید احمد ڈار کی مشمولات کے ساتھ )