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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 'کشمیر میراتھن' کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا

میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو کھیلوں کی سیاحت کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔

Jammu Kashmir CM Flags Off Kashmir Marathon, Urdu News
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے کشمیر میراتھن کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : October 25, 2026 at 9:41 AM IST

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سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں "کشمیر میراتھن" کے تیسرے ایڈیشن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے اسپورٹس ایونٹ میں ملک و بیرونِ ملک سے آئے رنرز نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ میراتھن میں 1,221 سے زائد مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی ایتھلیٹس سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔

سری نگر کے پولو ویو (Polo View) سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے سامنے پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ یہ میراتھن ایک ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب خطہ ماضی کے تلخ واقعات سے ابھر رہا ہے۔

جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے کشمیر میراتھن کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا (Credit; ETV BHARAT)

میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی

اس سے قبل ایونٹ کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جب بائسرن (Baisaran) چراگاہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا (گھوڑے والا) ہلاک ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں موجودہ میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے۔

Jammu Kashmir CM Flags Off Kashmir Marathon, Urdu News
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے کشمیر میراتھن کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا (Photo Credit; ETV BHARAT)

سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر

اس ریس کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں 42.195 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21.0975 کلومیٹر کی ہاف میراتھن شامل تھی۔ اس طویل مسافت کے دوران رنرز سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر بشمول ڈل جھیل، بونیوارڈ روڈ، زبروان پہاڑی سلسلے کے دامن، مشہور مغل باغات اور درگاہ حضرت بل کے تاریخی و سیاحتی راستوں سے گزرے۔ فل میراتھن کا باقاعدہ آغاز صبح 6:30 بجے ہوا، جس کے بعد 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن صبح 7:45 بجے روانہ کی گئی۔

Jammu Kashmir CM Flags Off Kashmir Marathon, Urdu News
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے کشمیر میراتھن کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا (Photo Credit; ETV BHARAT)

دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر، ناصر اسلم وانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میراتھن میں شرکاء کی تعداد گزشتہ ایڈیشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جو اس ایونٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اس سال رنرز کے لیے پہلے سے زیادہ اور بہتر سہولیات فراہم کی ہیں اور ان مسلسل کوششوں کی بدولت کشمیر میراتھن بہت جلد دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز میں شامل ہو جائے گی۔

Jammu Kashmir CM Flags Off Kashmir Marathon, Urdu News
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے کشمیر میراتھن کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا (Photo Credit; ETV BHARAT)

ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو ملی تقویت

ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر، سید قمر سجاد نے اس موقع پر ایک اہم پیش رفت کا اشتراک کرتے ہوئے بتایا کہ محکمۂ سیاحت اب باقاعدہ طور پر 'ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل میراتھن اینڈ ڈسٹنس ریسز' (AIMS) کا رکن بن چکا ہے، جس سے اس ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو مزید تقویت ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین ٹیریٹری (مرکزی زیر انتظام علاقے)، ملک بھر اور بین الاقوامی سطح پر اس میراتھن کی ترقی اور وسعت کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ اس شاندار بین الاقوامی ایونٹ کا اختتام ایک پروقار انعامات کی تقسیم کی تقریب کے ساتھ ہوگا، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صبح 11:30 بجے سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں کریں گے۔

( جاوید احمد ڈار کی مشمولات کے ساتھ )

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