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دسویں، گیاریں اور بارہویں جماعت کےامتحانی نتائج کا اعلان 10 جنوری تک متوقع
اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ آٹھویں جماعت تک کے 8 لاکھ 20 ہزار طلبہ مفت تدریسی کتابوں کے اہل ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 9, 2026 at 5:45 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے دسویں ،گیارہویں اور بارہویں جماعت کےسالانہ ریگولر امتحانی نتائج کیلے 10 جنوری کا ہدف مقرر کیا ہے۔
جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کےچیئرمین غلام حسن شیخ نے کہا کہ کشمیر ڈویژن سمیت جموں صوبہ سرمائی زون کے تعلیمی ادارں کے امتحان اس وقت خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہیں اور آئندہ چند ہفتوں میں دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی کوشش ہے کہ تینوں جماعتوں یعنی - دسویں ،گیاریوں اور بارہویں کے سالانہ امتحانی نتائج آئندہ 10 جنوری تک سامنے لائے جائیں۔
مفت تدریسی کتابوں کی تقسیم سے متعلق انہوں نے کہا کہ تمام تعلیمی زونوں تک کتابیں پہنچانے کا عمل آگے 8 سے 10دنوں تک مکمل کیا جارہا ہے۔ بورڈ کی جانب سے مفت کتابیں زونل ایجوکیشن دفاتر تک پہنچائی جاتی ہیں، جس کے بعد اہل طلباء میں ان کی تقسیم کی زمہ داری ڈائریکٹر ایجوکیشن کی ہوتی ہے۔
جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین نے مزید کہا کہ آٹھویں جماعت تک کے 8 لاکھ 20 ہزار طلبہ مفت تدریسی کتابوں کے اہل ہیں۔جن میں کشمیر صوبے کے 3لاکھ 31ہزار طلبہ بھی شامل ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی برسوں بعد پہلی مرتبہ تعلیمی سیشن کے ساتھ ہی اسکولوں میں کتابوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے تمام زونل افسران کتابوں کی تقسیم کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور انہیں ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ مقرر شیڈول کو سختی کے سختی سے عمل درآمدی کو یقینی بنائیں۔
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