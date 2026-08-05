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ڈوڈہ ایس ایس پی آفس کے باہر احتجاج، مقتول عارف حسین کے اہل خانہ کا آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ
پولیس ایف آئی آر میں درج ہے کہ مقتول نے ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کی رائفل چھین کر اہلکاروں پر ہی تان دی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 9:10 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں 16 جولائی کو ایک متنازع واقعے کے دوران ہلاک ہوئے عارف حسین نامی عام شہری کے اہل خانہ نے بدھ کو ایس ایس پی ڈوڈہ کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے انصاف کی مانگ کی اور غیر جانب دار تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج میں متوفی کے اہل خانہ سمیت مقامی سماجی کارکن بھی شامل تھے۔
احتجاج کے دوران پولیس نے نوجوان سماجی کارکن اویس چودھری کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل اویس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس افسران کی کارروائی کی سخت مذمت کی۔ ہاتھوں میں ’’جسٹس فار عارف‘‘ کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے چودھری نے ڈسٹرکٹ پولیس ڈوڈہ پر پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا الزام عائد کیا۔
قبل ازیں، احتجاج میں شامل مظاہرین نے ڈوڈہ پولیس کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے کہا: "شرم کرو، ڈسٹرکٹ پولیس ڈوڈہ! آپ ایک آٹھ ماہ کی حاملہ خاتون کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، جو اپنے بچے کے ساتھ درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھی اپنے مقتول شوہر کے لیے انصاف مانگ رہی ہے۔"
عارف حسین کے اہل خانہ اور سماجی کارکنوں کا الزام ہے کہ عارف کو ڈوڈہ کی "جئے ویلی" نامی علاقے میں جان بوجھ کر قتل کیا گیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ عارف ایک جھگڑے کے دوران اور ہتھیار چھیننے کی کوشش میں گولی لگنے سے ہلاک ہوگیا۔
احتجاجیوں خاص کر اہل خانہ نے پولیس کے اس مؤقف کو مسترد کیا۔ اویس چودھری نے سوالیہ انداز میں کہا: "اگر ایک شخص ہتھیار چھیننے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا پولیس کی پوری پارٹی اسے قابو میں نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے پیٹ اور کمر میں کئی گولیاں مارنے کی ضرورت پیش کیونکر آئی؟" اہل خانہ کے مطابق درج کی گئی ایف آئی آر "عارف کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہے، جبکہ تحقیقات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں رد و بدل کرکے عارف کے قتل میں ملوث اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"
حاملہ زوجہ نے کیا تحقیقات کا مطالبہ
احتجاج میں شامل عارف حسین کی اہلیہ منیبہ، جو آٹھ ماہ کی حاملہ ہیں، ’’جسٹس فار عارف‘‘ کا پلے کارڈ اٹھائے ہوئے پر نم آنکھوں سے اپنے مرحوم شوہر کی موت کی اصل وجہ بیان کرنے کے لیے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ منیبہ اپنے کم سن بچے کے ساتھ احتجاج میں شامل تھی۔
پولیس ایف آئی آر
ای ٹی وی بھارت کو حاصل ہوئی ایف آئی آر کی نقل کے مطابق، بھدرواہ پولیس تھانے میں ایف آئی آر نمبر 0120/2026 نامعلوم افراد کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) 2023 کی متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔
ایف آئی آر میں دفعہ 109، اقدام قتل؛ دفعہ 121، سرکاری ملازم کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکنے کے لیے جان بوجھ کر نقصان پہنچانا؛ دفعہ 132، سرکاری ملازم کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے حملہ یا مجرمانہ طاقت کا استعمال؛ دفعہ 115(2)، جان بوجھ کر نقصان پہنچانا؛ دفعہ 307، مہلک ہتھیار کے ساتھ ڈکیتی یا رہزنی کی کوشش؛ اور دفعہ 3(5)، شامل ہیں۔
ایف آئی آر کے مطابق سب انسپکٹر ساحل بھگت کو اس معاملے کا تفتیشی افسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی براہ راست نگرانی میں جاری ہیں۔
ایف آئی آر کا متن
ایف آئی آر کاپی میں کہا گیا ہے کہ اُس رات قریب 11:20کو ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس پارٹی کو دور سے مشکوک نقل و حرکت محسوس ہوئی جس پر انہوں نے آواز دی۔ ایف آئی آر کاپی کے مطابق آواز دیے جانے کے باوجود دونوں افراد کریمنل انٹینشن کی نیت سے پولیس پارٹی کے نزدیک آئے اور ایک ایس پی او سے رائفل چھیننے کی کوشش کی اور ایک پولیس اہلکار کے سر پر حملہ کیا۔
پولیس بیان کے مطابق رائفل چھیننے کے بعد نامعلوم افراد نے اسے پولیس اہلکاروں پر تان لی۔ اور جان کا خطرہ بھانپ کر انہوں نے پولیس کی جانب سے ایشو کی گئی اے کے 47رائفل سے اس پر فائر کیا اور چھینی گئی رائفل بھی واپس لے لی جبکہ دوسرا شخص اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر موقع سے فرار ہو گیا۔
مقتول کے لواحقین نے ایف آئی آر کاپی میں درج ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس معاملے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ادھر، ای ٹی وی بھارت نے اس معاملے پر پولیس کا موقف جاننے کے لیے ایس ایس پی ڈوڈہ، کارتک شروتریہ، سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم ان کے ساتھ رابطہ قائم نہ ہوا۔ اگر انہوں نے اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر کیا تو اسے اس خبر میں شامل کیا جائے گا۔
اہل خانہ کو درپیش مشکلات
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی کے ساتھ خصوصی گفتگو میں عارف حسین کے چچا مشکور احمد نے بتایا کہ "اہل خانہ کو جو ایف آئی آر کی نقل موصول ہوئی ہے، اس میں پولیس نے مقدمہ خود عارف حسین کے خلاف ہی درج کیا ہے، جبکہ ان افراد کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی جنہوں نے اسے ہلاک کیا۔"
انہوں نے سوال کیا کہ "ایک طرف پولیس خاندان کو ملازمت دینے کی یقین دہانی کروا رہی ہے اور دوسری جانب مقتول کو ہی ملزم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "واقعے کو 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن اب تک نہ تو کوئی ٹھوس کارروائی ہوئی ہے اور نہ ہی واقعے میں ملوث کسی بھی اہلکار کے کلاف کوئی کارروائی انجام دی گئی۔"
عارف کے والد جموں کشمیر پولیس میں تعینات تھے اور انہیں سال1999 میں ملی ٹنٹس نے قتل کر دیا تھا۔ والد کی موت کے بعد عارف ہی خاندان کا بنیادی کفیل تھا اور اب خاندان اس سے بھی محروم ہو گیا۔ عارف کے پسماندگان میں معمر والدہ، آٹھ ماہ کی حاملہ اہلیہ منیبہ اور ایک کم سن بچہ ہے۔ جن میں سے کوئی بھی کمانے والا بندہ نہیں۔
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