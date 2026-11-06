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جموں و کشمیر کابینہ میں ردوبدل سے بغاوت، ناراض نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کو منانے کے لیے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ آج سرینگر میں کریں گے میٹنگ
یہ میٹنگ گزشتہ ماہ عمر عبداللہ کی کابینہ میں توسیع کے بعد نیشنل کانفرنس کے 20 سے زائد MLAs کی مخالفت کے بعد ہورہی ہے۔
Published : November 6, 2026 at 10:35 AM IST
سرینگر: ناراض نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کو منانے کے لیے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ آج سرینگر میں میٹنگ کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ حکمران جماعت کے اندر بڑھتی ہوئی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جمعہ کے روز سرینگر میں ناراض اراکینِ اسمبلی کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ شہر کے گپکار روڈ پر واقع عمر عبداللہ کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے رکھی گئی ہے۔
یہ میٹنگ گزشتہ ماہ عمر کی کابینہ میں توسیع کے بعد نیشنل کانفرنس کے 20 سے زیادہ اراکینِ اسمبلی کی کھلی بغاوت کے بعد بلائی گئی ہے۔ عمر عبداللہ جمعرات کو جموں سے واپس لوٹے تھے تاکہ وہ ناراض قانون سازوں کے مطالبات سن سکیں، جن میں وزراء کی کونسل کو مکمل طور پر تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔
#WATCH | Srinagar: Visuals from outside the residence of Jammu and Kashmir National Conference president Farooq Abdullah, where some MLAs, reportedly unhappy with the recent Cabinet expansion, arrive to meet him and Chief Minister Omar Abdullah https://t.co/rgzaGYaQRT— ANI (@ANI) November 6, 2026
ناصر اسلم وانی کو ہٹایا جائے، مرکز کے ساتھ نرمی نہ کریں
جموں اور کشمیر دونوں خطوں کے اراکینِ اسمبلی نے وزیرِ اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کو ہٹانے اور جمہوری عمل کے ذریعے پارٹی قیادت کو نئے سرے سے تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ مانگ بھی کی ہے کہ پارٹی آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے بھرپور اور جارحانہ انداز میں کوشش کریں اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر مرکز کے ساتھ نرم یا مفاہمت والا رویہ اختیار کرنا چھوڑ دے۔
ناراض اراکینِ اسمبلی کی بند کمرہ میں میٹنگ
اس اہم میٹنگ سے قبل، ناراض اراکینِ اسمبلی نے جمعرات کی شام سرینگر کے صنعت نگر میں پامپور کے ایم ایل اے حسنین مسعودی کے گھر پر ایک بند کمرہ میٹنگ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک درجن سے زائد اراکینِ اسمبلی نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنے مطالبات کے میمورنڈم (چارٹر آف ڈیمانڈز) کو حتمی شکل دی۔
ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری کو ہٹانے کا مطالبہ
ایک ناراض ایم ایل اے نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں اور بنیادی مسائل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ جموں کے اراکینِ اسمبلی کا بنیادی مطالبہ نائب وزیرِ اعلیٰ (ڈپٹی سی ایم) سریندر چودھری کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے اراکینِ اسمبلی نے عمر عبداللہ کے قریبی ساتھی اور مشیر ناصر اسلم وانی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔
میٹنگ میں 'شکایات' کا ازالہ کر دیا جائے گا
رکنِ اسمبلی نے کہا، "اگر انہیں ڈپٹی چیف منسٹر برقرار رکھنا ان کی مجبوری ہے، تو کم از کم ان کا پورٹ فولیو (محکمہ)، خاص طور پر پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ (PWD) تبدیل کر دیا جانا چاہیے۔" دوسری طرف، رولنگ پارٹی نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر نے امید ظاہر کی کہ اس میٹنگ میں اراکینِ اسمبلی کی 'شکایات' کا ازالہ کر دیا جائے گا۔
آرٹیکل 370 کو دوبارہ نافذ کرنے کی لڑائی
واضح رہے کہ 30 اکتوبر کو ناراض اراکینِ اسمبلی نے سرینگر میں ایم ایل اے قیصر لون کے گھر پر اپنی پہلی میٹنگ کی تھی اور اپنے مطالبات کی فہرست والے ایک مینو فیسٹو پر دستخط کیے تھے۔ اسی دوران، لوک سبھا اسپیکر نے پارلیمنٹ سے آغا روح اللہ مہدی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ سابق رکنِ پارلیمنٹ نے 3 نومبر کو لوک سبھا اور نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
انہوں نے پارٹی پر آرٹیکل 370 کو دوبارہ نافذ کرنے کی لڑائی چھوڑنے اور مرکزی حکومت کے تئیں نرم رخ اپنانے کا الزام لگایا تھا۔ آغا روح اللہ مہدی نے اپنا استعفیٰ منظور کرنے پر اسپیکر اوم برلا کا شکریہ ادا کیا۔