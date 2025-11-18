ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عمر عبداللہ نے گاندربل میں کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کی سنگ بنیاد رکھی

عمر عبداللہ نے گاندربل ضلع کے دورے کے دوران عوامہ شکایات سنیں اور افسران کے ساتھ میٹنگ کی صدارت بھی کی۔

عمر عبداللہ نے کیا گاندربل کا دورہ
عمر عبداللہ نے کیا گاندربل کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 18, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کا دورہ کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ گزشتہ برس عمر عبداللہ نے گاندربل اسمبلی نشست پر ہی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس موقع پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ’گاندربل نشست کو نظر انداز کرنے‘ کی خبروں کو نظر انداز کیا۔

عمر عبداللہ نے کیا گاندربل کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)

میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو ترقیاتی پروجیکٹس حاصل ہو رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے زور دیکر کہا: ’’ضلع کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔‘‘

دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے رابطہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جن میں میں ڈاک بنگلوو فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع بھی شامل ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ 5.2 کروڑ روپے جبکہ شیرپتری بلاک میں متعدد لنک سڑکوں کی بہتری پر 8.9 کروڑ روپے خرج کیے جانے کا تخمینہ ہے۔

ا
عمر عبداللہ نے کئی پروجیکٹس کی سنگ بنیاد رکھی (ای ٹی وی بھارت)

عمر عبداللہ نے مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے عوامی شکایات بھی سنیں۔ دورے میں ان کے ہمراہ وزیر جنگلات جاوید رانا، جاوید احمد ڈار، ناصر اسلم وانی، ستیش شرما، وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو اور کنگن سے منتخب ایم ایل اے میاں مہر علی بھی تھے۔

آفیشلز نے بتایا کہ نئے شروع کیے گئے منصوبے ’’ایک وسیع تر ترقیاتی منصوبے کا حصہ ہیں جس کا مقصد گاندربل ضلع میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا اور عوام کے لیے بنیادی خدمات کو بہتر بنانا‘‘ ہے۔

بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے منی سیکرٹریٹ میں ایک جامع جائزہ میٹنگ کی بھی صدارت کی، جہاں گاندربل کے ڈپٹی کمشنر سمیت متعدد محکموں کے افسران نے انہیں ضلع میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔

ا
عمر عبداللہ نے مقامی شہریوں کے ساتھ بھی ملاقات کی (ای ٹی وی بھارت)

عمر عبداللہ نے پروجیکٹس کی بروقت عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ’’عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں اور مؤثر خدمات کی فراہمی کے لیے مقامی آبادی کے ساتھ قریبی ہم آہنگی برقرار رکھیں۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. اس مقدار میں دھماکہ خیز مواد پولیس اسٹیشن کیسے پہنچایا گیا؟ عمر عبداللہ کا سوال

TAGGED:

GANDERBAL FOUNDATION PROJECTS
JK CM OMAR ABDULLAH
OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.