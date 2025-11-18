ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے گاندربل میں کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کی سنگ بنیاد رکھی
عمر عبداللہ نے گاندربل ضلع کے دورے کے دوران عوامہ شکایات سنیں اور افسران کے ساتھ میٹنگ کی صدارت بھی کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 18, 2025 at 8:34 PM IST
گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کا دورہ کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ گزشتہ برس عمر عبداللہ نے گاندربل اسمبلی نشست پر ہی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس موقع پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ’گاندربل نشست کو نظر انداز کرنے‘ کی خبروں کو نظر انداز کیا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو ترقیاتی پروجیکٹس حاصل ہو رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے زور دیکر کہا: ’’ضلع کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔‘‘
دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے رابطہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جن میں میں ڈاک بنگلوو فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع بھی شامل ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ 5.2 کروڑ روپے جبکہ شیرپتری بلاک میں متعدد لنک سڑکوں کی بہتری پر 8.9 کروڑ روپے خرج کیے جانے کا تخمینہ ہے۔
عمر عبداللہ نے مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے عوامی شکایات بھی سنیں۔ دورے میں ان کے ہمراہ وزیر جنگلات جاوید رانا، جاوید احمد ڈار، ناصر اسلم وانی، ستیش شرما، وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو اور کنگن سے منتخب ایم ایل اے میاں مہر علی بھی تھے۔
آفیشلز نے بتایا کہ نئے شروع کیے گئے منصوبے ’’ایک وسیع تر ترقیاتی منصوبے کا حصہ ہیں جس کا مقصد گاندربل ضلع میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا اور عوام کے لیے بنیادی خدمات کو بہتر بنانا‘‘ ہے۔
بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے منی سیکرٹریٹ میں ایک جامع جائزہ میٹنگ کی بھی صدارت کی، جہاں گاندربل کے ڈپٹی کمشنر سمیت متعدد محکموں کے افسران نے انہیں ضلع میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
عمر عبداللہ نے پروجیکٹس کی بروقت عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ’’عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں اور مؤثر خدمات کی فراہمی کے لیے مقامی آبادی کے ساتھ قریبی ہم آہنگی برقرار رکھیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: