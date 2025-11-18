ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اس تعداد میں دھماکہ خیز مواد پولیس اسٹیشن کیسے پہنچایا گیا؟ عمر عبداللہ کا سوال

نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے پر عمر عبداللہ نے تحقیقات کو جلد عوام کے سامنے منظر عام پر لانے کی اپیل کی۔

عمر عبداللہ
عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 18, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (جاوید ڈار) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو نوگام پولیس اسٹیشن میں ’حادثاتی‘ دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی۔ سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج و معالجہ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس بلاسٹ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور ’’امید ہے کہ لوگوں کو جلد جواب ملے گا۔‘‘

عمر عبداللہ نے زخمیوں کی عیادت کی (ای ٹی وی بھارت)

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا: ’’یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں قیمتی جانیں چل گئیں۔ کن حالات میں دھماکہ خیز مواد یہاں پہنچایا گیا، کیسے تحقیقات ہوئی، دھماکہ کیسے ہوا؟ اس معاملے پر جوابات جلد سامنے آئیں گے اور اس معاملے پر مقامی اسپتال نے بہتر اور اچھ رول ادا کیا، جو قابل ستائش ہے۔‘‘

جانی نقصان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے حادثے میں فوت ہوئے مقامی درزی کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کی بھی وکالت کی۔ ’’میں افسران سے کہوں گا کہ اس معاملے پر ماضی کی طرح متاثرہ کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔‘‘

تعمیری لحاظ سے ہوئے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اس حوالے سے وہ ’’پروسیجر کے مطابق ہی رقم ادا کریں گے۔‘‘ تاہم انہوں نے

یہ بھی پڑھیں:

  1. ممبر پارلیمنٹ نے کی پولیس اسٹیشن دھماکے میں ہوئے زخمیوں کی عیادت، جوابدہی کا کیا مطالبہ
  2. نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ معاملہ: درزی سے لے کر اہلکاروں کے گھروں میں سوگ، اہل خانہ پر ٹوٹا غم کا پہاڑ
  3. پوسٹرز کی برآمدگی سے دہلی اور کشمیر بم دھماکے تک، جانئے کب کیا ہوا

TAGGED:

NOWGAM POLICE STATION BLAST
OMAR ABDULLAH
KASHMIR POLICE STATION BLAST
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH ON POL ST BLAST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.