اس تعداد میں دھماکہ خیز مواد پولیس اسٹیشن کیسے پہنچایا گیا؟ عمر عبداللہ کا سوال
نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے پر عمر عبداللہ نے تحقیقات کو جلد عوام کے سامنے منظر عام پر لانے کی اپیل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 18, 2025 at 2:42 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو نوگام پولیس اسٹیشن میں ’حادثاتی‘ دھماکے میں ہوئے زخمی افراد کی عیادت کی۔ سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کو فراہم کیے جا رہے علاج و معالجہ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس بلاسٹ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور ’’امید ہے کہ لوگوں کو جلد جواب ملے گا۔‘‘
عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا: ’’یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں قیمتی جانیں چل گئیں۔ کن حالات میں دھماکہ خیز مواد یہاں پہنچایا گیا، کیسے تحقیقات ہوئی، دھماکہ کیسے ہوا؟ اس معاملے پر جوابات جلد سامنے آئیں گے اور اس معاملے پر مقامی اسپتال نے بہتر اور اچھ رول ادا کیا، جو قابل ستائش ہے۔‘‘
جانی نقصان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے حادثے میں فوت ہوئے مقامی درزی کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کی بھی وکالت کی۔ ’’میں افسران سے کہوں گا کہ اس معاملے پر ماضی کی طرح متاثرہ کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔‘‘
تعمیری لحاظ سے ہوئے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اس حوالے سے وہ ’’پروسیجر کے مطابق ہی رقم ادا کریں گے۔‘‘ تاہم انہوں نے
