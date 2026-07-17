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عمر عبداللہ نے نیٹ کے کامیاب امیدواروں کو پیش کی مبارکباد
وزیر اعلیٰ نے اسٹیٹ ٹاپرز-ہادیہ نثار اور زیدان وانی کو خصوصی مبارکباد دی۔جبکہ کامیاب نہ ہونے والوں کو بھرپور محنت کرنے کا مشورہ دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 4:18 PM IST
سرینگر(پرویز الدین) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نیٖٹ NEET (UG) امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلباء کو مبارکباد دی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے دو طلباء ہادیہ نثار اور زیدان وانی کو اس مسابقتی امتحان میں ان کی بہترین کامیابی کے لیے خصوصی مبارک باد پیش کی ہے۔
عمر عبدللہ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ "ان طلباءکی کامیابی عزم، محنت اور ان کے اساتذہ اور خاندانوں کی غیر متزلزل حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔"
Chief Minister congratulated all students from Jammu & Kashmir who qualified NEET (UG), especially Hadiya Nisar (AIR 99) and Zaidan Wani (AIR 124). He said their achievement reflects determination, hard work, and the unwavering support of their teachers and families.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) July 17, 2026
The Chief…
وزیر اعلیٰ نے ان امیدوارون کی بھی حوصلہ افزائی کی جو اس مرتبہ امتحان میں کامیابی نہیں ہوپائے۔ انہوں نے لکھا: "وہ ہمت سے کام لیں، اپنی توجہ مرکوز کریں ، مزید محنت کریں اور اگلی مرتبہ کامیابی ضورور ملے گی۔"
واضح رہے نہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے جمعرات کو نیشنل الیجبیلیٹی کم انٹر نس ٹیسٹ) این ای ای ٹی ) 2026 کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں 11.21 لاکھ امیدوار انڈرگریجویٹ میڈیکل، ڈینٹل، آیوش اور اس سے منسلک کورسز میں داخلے کے لیے اہل بن گئے ہیں۔
ایسے میں جموں و کشمیر کے دو امیدوار بھی سرکاری سطح پر ٹاپرز کی فہرست میں شامل ہیں۔ جن میں ہادیہ نثار اور زیدان وانی کا نام قابل ذکر ہے۔ ہادیہ نثار جموں و کشمیر سے سب سے زیادہ رینک حاصل کرنے والی امیدوار بن کر ابھری ہے، جس نے 99.9931 کا پرسنٹائل اسکور کے ساتھ 99 آل انڈیا رینک حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جبکہ زیدان وانی کو آل انڈیا رینک 124 حاصل ہوئی۔جموں و کشمیر کے یہ دونوں امیدوار ہیں جو این ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ ریاستی سطح پر ٹاپرز کی فہرست میں شامل ہیں۔
پنجاب کے آرین گپتا اور ہریانہ کے پنشُل بنسل نے مشترکہ طور پر 715 نمبروں کے ساتھ اس امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ اہل امیدواروں میں سے 58 فیصد سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ایسے میں کامیاب امیدواروں کی شرح میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی شرح زیادہ ہے۔سکور کارڈز کو این ای ای ٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ این ٹی اے نے آل انڈیا ٹاپرز، اسٹیٹ ٹاپرز، زمرہ وار ٹاپرز، کٹ آف مارکس اور زبان کے لحاظ سے شرکت کرنے والوں کی فہرستیں بھی شائع کی ہیں۔
بتا دیں کہ این ای ای ٹی امتحان گزشتہ ماہ کی 21 جون کو منعقد کیا گیا تھا اور مسابقتی امتحان کے لیے. تقریباً 20 لاکھ امیدواروں کی خاطر بھارت کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں 5440 امتحانی مراکز قائم کئے گئے تھے۔
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