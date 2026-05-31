وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تین جون کو بلائی پارٹی ایم ایل ایز کی میٹنگ، بی جے پی نے کیا طنز
قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تین جون کو بلائی گئی میٹنگ میں اتحادی کانگریس کو مدعو نہیں کیا ہے۔
Published : May 31, 2026 at 7:29 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اپوزیشن کے ان دعووں کے بیچ کہ نیشنل کانفرنس اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں، سی ایم عمر عبداللہ نے تین جون کو اپنی پارٹی کے قانون سازوں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے دو قانون سازوں نے ای ٹی وی بھارت کو تصدیق کی کہ انہیں تین جون کو ہونے والی میٹنگ کے بارے میں سی ایم کے دفتر سے دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ میٹنگ عبداللہ کی گپکار رہائش گاہ پر ہوگی۔
قانون سازوں میں سے ایک نے کہا کہ ممکنہ طور پر وزیر اعلی قانون سازوں کے ساتھ حکمرانی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور پبلک ڈیلیوری خدمات کے بارے میں ان سے رائے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی قانون سازوں نے چند وزراء کی کارکردگی پر ناراضگی ظاہر کی ہے جو عوامی مسائل کے حل کے لیے قانون سازوں کو "نظرانداز" کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ عید کے بعد اس نوعیت کی پہلا اجلاس ہوگا لیکن اس میں گورننس پر بھی بات ہوگی اور وزیراعلیٰ ہم میں سے ہر ایک سے رائے لیں گے۔ ایم ایل اے کو دعوتی خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ "اجتماعی اہمیت کے معاملات اور عوامی بہبود سے متعلق اہم مسائل" پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک "بڑی پارٹی" ہے اور وہ اپنے پارٹی کیڈر، لیڈروں اور قانون سازوں کے ساتھ باقاعدگی سے میٹنگ کرتی رہتی ہے۔ "گورننس اور عوامی بہبود اور ترقی کے معاملات ہماری میٹنگوں کا بنیادی مرکز ہیں۔ ہم باقاعدگی سے میٹنگ کرتے ہیں؛ اس بار وزیر اعلیٰ نے ہمارے تمام ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔" انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
سی ایم نے پارٹی کے تمام 43 ایم ایل ایز کو مدعو کیا ہے۔ اس کے علاوہ چار آزاد ارکان اسمبلی کو بھی مدعو کیا ہے جو این سی کی قیادت والی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ تاہم، کانگریس پارٹی جس کے پاس چھ ارکان اسمبلی ہیں اور این سی کے ساتھ اتحاد میں ہیں، کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔
چار آزاد ارکان اسمبلی میں سورنکوٹ سے چودھری اکرم، اندروال (ڈوڈا) سے پیارے لال شرما، بنی (کٹھوا) سے رامیشور سنگھ اور تھانہ منڈی (پونچھ) سے مظفر اقبال خان مدعو کیے گئے لوگوں میں شامل ہیں۔
حالیہ ہفتوں میں حکمران جماعت کا یہ دوسرا بڑا اجلاس ہے۔ قبل ازیں سرینگر میں این سی کے نوائے وقت دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت این سی صدر فاروق عبداللہ نے کی۔ جس میں تمام اراکین اسمبلی، وزراء اور پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تاہم سرینگر کے ایک ناراض رکن اسمبلی آغا روح اللہ کو اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔
حکمراں جماعت کی میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قانون ساز اور قائد حزب اختلاف، سنیل شرما نے این سی کے اندر مبینہ اندرونی لڑائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ "اپنے ڈوبتے جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
شرما نے دعویٰ کیا کہ "وزیر اعلیٰ 15 دنوں سے لاپتہ تھے اور کشمیر واپس آنے کے بعد، انہوں نے ناراض ایم ایل اے کو دعوت دی ہے تاکہ وہ انہیں سبز باغ دکھائیں کہ وہ ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ ان میٹنگوں سے وزیر اعلیٰ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پارٹی تقسیم کے دہانے پر ہے۔"
