گلمرگ میں ایشیا کی سب سے طویل سکی ڈریگ لفٹ کا افتتاح
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کونگڈوری میں سکی ڈریگ لفٹ اور افروٹ میں کانفرنس ہال کا افتتاح کیا۔
Published : December 13, 2025 at 8:12 PM IST
گلمرگ (کوثر عرفات) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہفتہ کو معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں ایشیا کی سب سے طویل سکی ڈریگ لفٹ کا افتتاح کیا۔ حکام کو امید ہے کونگڈوری پہاڑی پر تعمیر یہ جدید سکی لفٹ اسکینگ کی سہولتوں میں نمایاں اضافہ اور بین الاقوامی سطح پر گلمرگ کے سیاحتی مقام کو بھی مستحکم کرے گی۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا: ’’اس طرح کے منصوبے سبھی اسٹیک ہولڈرز کے مل کر کام کرنے سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔‘‘ انہوں نے جموں و کشمیر حکومت، محکمہ سیاحت اور دیگر متعلقہ ایجنسیز کشمیر کے سیاحتی شعبے کو مزید فروغ دینے اور یہاں سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
عمر عبداللہ نے ونٹر ٹورزم (Winter Tourism) کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’گزشتہ سال موسم زیادہ تر خشک رہا، جس نے سیاحت اور اس پر انحصار کرنے والوں کو شدید متاثر کیا۔‘‘ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر عوام سے موسم سرما میں ’’برف باری کے لیے دعا‘‘ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’معتدل برفباری سیاحتی شعبے کو پھر سے پٹری پر لائے گی اور سیاح دوبارہ گلمرگ کا رخ کریں گے، جس سے علاقے کی معیشت بھی بحال ہو جائے گی۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھے گی تاکہ سیاحتی مقام کی بنیادی ڈھانچے میں مزید بہتری لائی جا سکے۔
وزیر اعلیٰ نے سال 2025 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ سال جموں و کشمیر کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا، ہر ماہ نئے چیلنجز اور پریشان کن واقعات سامنے آتے رہے۔‘‘ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ’’بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ خطے کو مختلف سمتوں سے بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کے حوالے سے کہا کہ جموں و کشمیر 17 سے 20 دسمبر تک ATOAI کنونشن کی میزبانی کرے گا اور انہیں ’’امید ہے کہ یہ کنونشن تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور سیاحت کے شعبے میں نئے امکانات پیدا کرے گا۔‘‘
عمر عبداللہ نے گلمرگ کے افروٹ علاقے میں ایک کانفرنس ہال کا بھی افتتاح کیا اور کہا کہ ’’اس سے سیاحت کے شعبے میں مزید بہتری آئے گی اور مقامی کمیونٹیز کو کافی فائدہ ہوگا۔‘‘
