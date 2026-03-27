اسمبلی اجلاس سے قبل کابینہ متحرک، جموں میں ہوا اجلاس منعقد

عمر عبداللہ کی قیادت میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں انفراسٹرکچر، عوامی خدمات اور ہمہ گیر ترقی پر زور دیا گیا۔

اسمبلی اجلاس سے قبل کابینہ متحرک، جموں میں ہوا اجلاس منعقد
اسمبلی اجلاس سے قبل کابینہ متحرک، جموں میں ہوا اجلاس منعقد (ای ٹی وی بھارت)
Published : March 27, 2026 at 12:07 PM IST

جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کی کابینہ نے جمعرات کی شام یونین ٹیریٹری میں تعمیر و ترقی سے جڑے اہم پہلوؤں پر غور کیا اور حکومت کی ترجیحات کو بھی طے کیا۔ ان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خاص زور دیا گیا۔ کابینہ کا یہ اجلاس جموں کشمیر اسمبلی اجلاس سے قبل جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں ہوا، جس میں تمام وزراء اور چیف سیکریٹری نے بھی شرکت کی۔

وزیر اعلیٰ کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ "وزیر اعلیٰ نے جموں میں کابینہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی ترجیحات کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر انفراسٹرکچر منصوبوں کو تیز کرنے، عوامی خدمات کو مضبوط بنانے اور پورے جموں و کشمیر میں سبھی اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کے ساتھ ترقی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔"

کابینہ میں پاس کی گئی ترجیحات سے متعلق وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے تاہم ذرائع کے حوالہ سے معلوم ہوا ہے کہ سرینگر کے مرکزی علاقہ لال چوک سے چند سو میٹر دور مجوزہ فلائی اوور کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سرینگر میونسپلٹی کے سابق میئر جنید متو نے بھی ٹویٹ میں اس مجوزہ پل کو منظوری دیے جانے کی سخت تنقید کی ہے۔

کابینہ کا یہ اجلاس اس لحاظ سے بھی اہم تھا کیونکہ جموں و کشمیر اسمبلی کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو ہوا۔ حکومت کو کچھ اہم بل پاس کرنے ہیں اور ساتھ ہی پرائیویٹ ممبران کے ان بلوں اور قراردادوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی بنانی ہے جو حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔

