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جموں و کشمیر کابینہ میں توسیع اور ردوبدل اگلے ہفتے ہوگا: وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ، فاروق عبداللہ کے ساتھ مشاورت کے بعد وزراء کی فہرست پہلے ہی حتمی شکل اختیار کر چکی ہے۔
By PTI
Published : October 24, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:29 PM IST
سرینگر: مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدھانی سرینگر میں آج وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا کہ ان کی کابینہ میں طویل عرصے سے متوقع توسیع آئندہ دو سے تین دنوں کے اندر عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے مشاورت کے بعد وزراء کی فہرست کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، سرینگر کے لوک بھون میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے لیفٹننٹ گورنر سے درخواست کی ہے کہ کابینہ میں توسیع کے لیے اگلے ہفتے کے ابتدائی دنوں میں وقت مقرر کیا جائے۔
فہرست پہلے ہی حتمی شکل اختیار کر چکی، لابنگ نہ کریں: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا، ’’میں نے لیفٹننٹ گورنر کے ساتھ کابینہ میں ردوبدل کے معاملے پر بات کی اور ان سے درخواست کی کہ اگلے ہفتے کے پہلے دو یا تین دنوں میں اس کے لیے وقت مقرر کریں۔ میں کچھ تبدیلیاں کروں گا اور اپنی کابینہ میں توسیع دوں گا۔ لیفٹننٹ گورنر وقت طے کریں گے اور اس کے بعد توسیع عمل میں لائی جائے گی۔‘‘
تاہم، عمر عبداللہ نے اپنی پارٹی کے ساتھیوں اور اراکین اسمبلی پر زور دیا کہ وہ وزارتی عہدہ حاصل کرنے کے لیے ان سے یا نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ فہرست پہلے ہی حتمی شکل اختیار کر چکی ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ فہرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کی گئی ہے۔ اب فاروق صاحب، میرے، یا کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون وزیر بنے گا، اس بارے میں فیصلہ زیر التوا نہیں ہے۔۔ بلکہ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لہٰذا، میں اپنے ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لیں۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ جو کچھ ہونا ہے، وہ پہلے ہی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پیغامات بھیجنے، فون کالز کرنے یا پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کرنے سے گریز کریں۔
انہوں نے کہا، "براہ کرم واٹس ایپ پیغامات بھیجنا بند کریں۔ مجھے مسلسل طویل پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جیسے کہ پوری کی پوری کتابیں لکھی جا رہی ہوں! لوگ اپنی مکمل سوانح حیات بھیج رہے ہیں، گویا مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہیں! میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کام کیا ہے۔"
وزیرِ اعلیٰ نے مزید کہا، ’’سب سے پہلے اللہ فیصلہ کرے گا، پھر ہم کریں گے۔ جن لوگوں کو مقرر کیا جانا ہے، انہیں مقرر کیا جائے گا۔ میں اپنے ساتھیوں سے صبر کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔‘‘
عمر عبداللہ نے یہ بھی بتایا کہ لیفٹننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کا ایک مقصد ان کی خیریت دریافت کرنا تھا، کیونکہ منوج سنہا علالت کے بعد صحت مند ہوکر حال ہی میں سرینگر واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران کئی دیگر امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا، جن پر بات چیت اور مشورے کی ضرورت تھی۔
سعودی عرب میں پھنسے کشمیری زائرین کے لیے وزارت خارجہ سے رابطہ کریں گے: عمر عبداللہ
سعودی عرب میں پھنسے ہوئے کشمیری زائرین کے حوالے سے، وزیراعلیٰ نے اسے شدید تشویش کا معاملہ قرار دیا اور کہا کہ پروازوں کی منسوخی سے کئی ریاستوں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ، "یہ ایک مسئلہ ہے،ایک سنگین تشویش اور صرف ہمارے زائرین ہی نہیں پھنسے ہیں۔ پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے ملک بھر کی مختلف ریاستوں کے لوگ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ایسا نہیں ہے کہ پروازیں بالکل نہیں چل رہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہوائی کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے سستی پروازوں پر ٹکٹ بک کرائے تھے اب وہ پھنس گئے ہیں، ان کے لیے ان بڑھی ہوئی قیمتوں پر نئے ٹکٹ خریدنا مشکل ہو رہا ہے۔"
عبداللہ نے کہا کہ ان کی حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے وزارتِ خارجہ سے رابطہ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مرکزی حکومت ٹکٹوں یا ان افراد کی وطن واپسی کے لیے مالی امداد فراہم کرنے سے قاصر رہتی ہے، تو ان کی اپنی حکومت اپنے بجٹ سے ضروری فنڈز کا انتظام کرے گی۔
'اسٹیٹ ڈینٹل کونسلز' قائم کرنے سے متعلق کیا کہا؟
جب وزیر اعلیٰ سے 'نیشنل ڈینٹل کمیشن ایکٹ، 2023' کے تحت صدرِ ہند کی جانب سے جموں و کشمیر سمیت تمام یونین ٹیریٹریز کے لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریٹرز کو 'اسٹیٹ ڈینٹل کونسلز' قائم کرنے اور مقامی ڈینٹل ہیلتھ سروسز کو منظم کرنے کے لیے تفویض کردہ اختیارات کے بارے میں پوچھا گیا، تو عبداللہ نے کہا کہ اس معاملے کا پہلے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ طے کیا جانا چاہیے کہ آیا، مقررہ 'بزنس رولز' کے تحت، ڈینٹل کونسل مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے یا یونین ٹیریٹری کے۔
انہوں نے کہا، "بہتر ہوگا کہ یہ سوال وزیر صحت سکینہ ایتو سے پوچھا جائے، جب وہ سنگاپور سے واپس آجائیں۔"
ایل اے سی سے متعلق تبصرہ کرنے سے گریز:
وزیراعلیٰ نے لداخ میں 'لائن آف ایکچوئل کنٹرول' (ایل اے سی) کے قریب چینی فوجیوں کی گشت کے انداز میں تبدیلیوں سے متعلق خبروں پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا، "میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،" کیونکہ لداخ کی علیحدگی کے بعد، جموں و کشمیر کی سرحدیں اب براہِ راست چین سے نہیں ملتیں۔
انہوں نے مزید کہا، "آپ کو یہ سوال لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر یا مرکزی حکومت سے پوچھنا چاہیے۔"
(ای ٹی وی بھارت نمائندہ جاوید ڈار کے ان پٹ کے ساتھ)
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