جموں کشمیر میں بس الٹنے سے ایک مسافر ہلاک، 16 زخمی
گول کے دھرم علاقے سے جموں جا رہی مسافر بس سنگلدان کے قریب الٹ گئی، ایک جاں بحق، کئی زخمی ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 19, 2026 at 1:08 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں منگل کی صبح ایک دلدوز سڑک حادثے میں ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی جب کہ درجن سے زائد مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ حادثہ ضلع کے سنگلدان علاقے کے قریب گول۔سنگلدان روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار بس الٹ گئی۔
رپورٹس کے مطابق ایک بس زیر رجسٹریشن نمبر JK02CU-7482 گول سب ڈویژن کے دھرم علاقے سے جموں کی جانب جا رہی تھی کہ سنگلدان کے قریب ڈرائیور گاڑی پر سے قابو کھو بیٹھا، جس کے بعد بس سڑک کنارے الٹ گئی۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ، جموں کشمیر پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور فوری طور پر بچاؤ کارروائی شروع کی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی طبی مرکز منتقل کیا گیا۔
حکام کے مطابق حادثے میں ایک مسافر کی موت ہو چکی ہے جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شدید زخمیوں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال رام بن منتقل کیا گیا۔ متوفی کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو پائی جبکہ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دیا ہے۔
رام بن پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد میت کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
