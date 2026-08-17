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گولہ باری کے سائے میں زندگی، سرحدوں کے رہائشی آج بھی محفوظ بنکروں کے انتظار میں
لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر کے نزدیک رہائیشیوں کے لیے گولہ باری کے دوران زیر زمین بنکر لائف لائن کے طورپر کام کرتے ہیں۔
Published : August 17, 2026 at 5:31 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کے قریب رہنے والے خاندانوں کے لیے بنکر محض کنکریٹ کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ گولہ باری شروع ہونے کی صورت میں زندگی اور موت کے درمیان کی ایک اہم اور ضروری پناہ گاہ ہے۔
مرکزی سرکار کی جانب سے سرحدی آبادیوں کے لیے بڑے پیمانے پر بنکر تعمیر کرنے کی منظوری دیے جانے کے آٹھ سال بعد بھی کئی حساس دیہات کے خاندان ان محفوظ پناہ گاہوں کی تعمیر کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔
مئی 2025 میں آپریشن سندور کے دوران سرحد پر ہوئی شدید گولہ باری کے بعد یہ تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ فائرنگ میں عام شہری ہلاک ہوئے، گھروں کو نقصان پہنچا اور پونچھ، راجوری، بارہمولہ، اوڑی اور کپوارہ کے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات یا بنکروں میں پناہ لینے کے لیے اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے۔
مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں 9,500 سے زیادہ بنکر تعمیر کیے جا چکے ہیں اور 2025 کے حملوں کے دوران ان بنکروں نے شہریوں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم کئی سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بنکروں کی دستیابی اب بھی یکساں نہیں ہے، جبکہ بعض پرانے بنکروں کے لیے مرمت کی شدید ضرورت ہے۔
ہزاروں بنکروں کا منصوبہ
وزارت داخلہ کی سالانہ رپورٹ 2018-19 کے مطابق سرحد پار سے کئی برس تک جاری رہنے والی فائرنگ اور گولہ باری کے بعد 2017-18 میں بنکر تعمیر کرنے کے منصوبے کو منظوری دی گئی تھی۔
وزارت داخلہ نے 415.73 کروڑ روپے کی لاگت سے 14,460 بنکر تعمیر کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس منصوبے میں 13,029 انفرادی بنکر اور 1,431 کمیونٹی بنکر شامل تھے۔ یہ بنکر جموں، سانبہ، کٹھوعہ، پونچھ اور راجوری میں تعمیر کیے جانے تھے۔ انفرادی بنکروں کا مقصد گھروں کے قریب رہنے والے خاندانوں کو محفوظ پناہ دینا تھا، جبکہ کمیونٹی بنکر ہنگامی حالات میں بڑی تعداد میں لوگوں کو پناہ دینے کے لیے بنائے گئے تھے۔
اپریل 2018 میں مرکزی حکومت نے بتایا تھا کہ ایک انفرادی بنکر میں تقریباً آٹھ افراد جبکہ ایک کمیونٹی بنکر میں تقریباً 40 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ اصل منصوبے میں سب سے زیادہ بنکر راجوری کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ ضلع کو 5,290 بنکر ملے، جن میں 4,918 انفرادی اور 372 کمیونٹی بنکر شامل تھے۔
پونچھ کے لیے 2,008، کٹھوعہ کے لیے 3,319، سانبہ کے لیے 2,523 اور جموں کے لیے 1,320 بنکر مختص کیے گئے تھے۔
تجرباتی کمیونٹی بنکر
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی جانب سے 2018 میں راجیہ سبھا میں دیے گئے تحریری جواب کے مطابق، حکومت نے بڑے منصوبے سے پہلے جموں ضلع میں 60 کمیونٹی بنکروں کے ذریعے اس تصور کو آزمایا تھا۔ ان بنکروں پر تقریباً 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور بڑے منصوبے کی منظوری سے پہلے یہ تجرباتی منصوبہ مکمل کر لیا گیا تھا۔
تعمیراتی کام میں پیش رفت، مگر ہدف اب بھی مکمل نہیں
مارچ 2021 میں مرکز نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ منظور شدہ 14,460 بنکروں میں سے 7,856 بنکر مکمل کیے جا چکے تھے۔ اپریل 2023 تک کے وزارت داخلہ کی جانب سے دستیاب تازہ تفصیلی اعداد و شمار کے مطابق منصوبے کے تحت 10,149 بنکروں کی منظوری دی جا چکی تھی۔ ان میں سے 8,794 مکمل جبکہ 1,355 زیر تعمیر تھے۔
جموں ڈویژن میں منظور شدہ 9,905 بنکروں میں سے 8,558 مکمل ہو چکے تھے، جبکہ کشمیر ڈویژن میں منظور شدہ 244 میں سے 236 بنکر مکمل کیے جا چکے تھے۔
تعداد میں اضافہ
مئی 2025 میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا تھا کہ سرحدی علاقوں میں 9,500 سے زیادہ بنکر تعمیر کیے جا چکے ہیں اور حالیہ حملوں کے دوران ان بنکروں نے شہریوں کی جانیں بچانے میں مدد کی۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے بھی سرحدی علاقوں میں مزید بنکروں کی ضرورت پر زور دیا۔ 13 مئی 2026 کو انہوں نے کہا تھا: "میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جموں و کشمیر میں سرحد کے ساتھ 9,500 بنکر موجود ہیں۔"
تاہم، صرف اعداد و شمار سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کی پوری صورتحال سامنے نہیں آتی۔ کئی دیہات میں ایک بنکر گھر سے کئی منٹ کی دوری پر ہے، جبکہ بعض بنکر اتنے چھوٹے ہیں کہ پورے خاندان کو پناہ فراہم نہیں کر سکتے۔
ایل او سی کے قریب کپوارہ کے کچھ علاقوں میں رہنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ گولہ باری شروع ہونے پر خاندانوں کو محدود تعداد میں موجود کمیونٹی بنکروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔
کیرن سیکٹر کے رہائشی محمد یوسف چیچی نے کہا: "جب گولہ باری شروع ہوتی ہے تو سب لوگ بیک وقت اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بزرگ، بچے اور مریض بھی ہیں۔ سب کے لیے کافی بنکرز نہیں ہیں۔ کچھ خاندانوں کو اب بھی پڑوسیوں کے گھروں میں پناہ لینا پڑتی ہے۔"
انہوں نے ’’فائرنگ کی شدت کم" ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ "اگر صورتحال دوبارہ بدل گئی تو کیا ہوگا۔؟"
اوڑی کے رہائشیوں کا حال بھی یہی
اوڑی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بنکر تعمیر کرنے کے لیے سروے کیے جانے کے باوجود بعض خاندان کئی برس سے انتظار کر رہے ہیں۔ سرحدی گاؤں کی ایک رہائشی شمیمہ بیگم نے کہا: ’’ہم ہر سال نئے بنکروں کے اعلانات سنتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر کئی خاندان اب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فائرنگ کے دوران لوگ خوف میں رات گزارتے ہیں اور پوری رات چوکس رہتے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: "گزشتہ ایک سال میں حکومت نے ایک بھی نیا بنکر تعمیر نہیں کیا۔ ہمارے پاس تقریباً آٹھ کمیونٹی بنکر ہیں، لیکن سب خستہ حالت میں ہیں اور محفوظ طریقے سے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ انہیں تقریباً پانچ سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔"
پونچھ اور راجوری میں بھی مسئلہ برقرار
یہ مسئلہ پونچھ اور راجوری میں بھی سامنے آیا ہے، جہاں سرحد پار سے ہونے والی شدید فائرنگ کا سامنا بارہا کرنا پڑا ہے۔ رہائشیوں کے لیے کمیونٹی بنکر تحفظ فراہم کر سکتا ہے، لیکن جب پورا محلہ ایک ہی وقت میں وہاں پہنچتا ہے تو جگہ کم پڑ جاتی ہے۔
پونچھ کے حویلی علاقے کے رہائشی سردار گرونیدر سنگھ نے کہا: "کمیونٹی بنکر اصلی مددگار اور ہنگامی صورتحال میں جان بچانے والے ہیں، لیکن اگر سینکڑوں لوگ ایک ساتھ وہاں پہنچیں تو جگہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر حساس خاندان کے پاس گھر کے قریب اپنا انفرادی بنکر ہونا چاہیے۔"
مئی 2025 کے بعد تشویش میں اضافہ
آپریشن سندور کے دوران پونچھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل تھا۔ حکام کے مطابق ضلع میں مجموعی طور پر 14 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 11 پونچھ شہر میں مارے گئے، جبکہ 60 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے جنہیں ضلع اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا۔ آپریشن سندور اور اس کے جواب میں ہوئی پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے جموں و کشمیر کے مختلف سرحدی علاقوں میں لوگوں کو بنکروں یا محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔
کٹھوعہ میں 600 بنکروں کا اعلان
مئی 2025 میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کٹھوعہ کے سرحدی علاقوں میں 600 مزید خاندانی بنکر تعمیر کرنے اور ایک خودکار مرکزی نظام کے تحت سائرن نصب کرنے کا اعلان کیا۔ یہ نئے بنکر علاقے میں پہلے سے موجود 2,000 سے زیادہ خاندانی بنکروں کے علاوہ تعمیر کیے جانے تھے۔
جتیندر سنگھ نے کہا تھا، ’’کٹھوعہ ملک کا پہلا ضلع ہے جہاں تقریباً 2,000 جدید بنکر، تقریباً ایک کمرے کے فلیٹ جیسے، تمام سہولتوں کے ساتھ مقامی لوگوں کو فراہم کیے گئے۔ سرحدی رہائشیوں نے ان بنکروں کا استعمال کیا اور اپنے گاؤں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔"
انہوں نے کہا کہ یہ بنکر زیادہ آرام دہ اور محفوظ ہیں اور مقامی لوگوں کی مانگ پر 600 مزید بنکر تعمیر کیے جائیں گے۔
پونچھ کے لوگ اپنی مدد آپ کرنے پر مجبور
پونچھ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران بڑے پیمانے پر بنکر تعمیر کرنے کا کام بہت کم ہوا۔ پونچھ شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر اور ڈاک بنگلوو کمپلیکس میں دو بنکر نئے کاموں میں شامل ہیں۔
صورتحال سے پریشان بعض خاندانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بنکر تعمیر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کئی دیہات میں لوگوں نے اپنے خرچ پر گھروں کے قریب عارضی بنکر بنائے ہیں۔ پونچھ میں ایک گردوارے کے قریب بھی کمیونٹی پناہ گاہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا گیا، کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مناسب سرکاری تحفظ کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔
جن خاندانوں کے پاس زمین دستیاب ہے، ان کے لیے انتظامیہ کی منظوری کے بعد انفرادی بنکر بنانا نسبتاً آسان ہے۔ تاہم، بعض گھروں کے آس پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے قریب کمیونٹی بنکر تعمیر کیے جائیں۔
آر ایس پورہ میں گھر گھر سروے
جموں کے آر ایس پورہ میں دیہاتیوں نے بتایا کہ حکام نے انفرادی اور کمیونٹی بنکروں کی تعمیر کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے گھر گھر سروے کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سروے سے انہیں امید پیدا ہوئی ہے کہ برسوں سے زیر التوا مطالبات اب پورے کیے جائیں گے۔
پرانے بنکروں کی خستہ حالی
نئے بنکروں کی کمی کے ساتھ ساتھ پرانے بنکروں کی حالت بھی سرحدی خاندانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کئی سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد تعمیر کیے گئے بعض بنکر اب خستہ حال ہو چکے ہیں اور مرمت کے محتاج ہیں۔
ایسا بنکر جو ساختی طور پر کمزور ہو، پانی سے بھرا ہو یا جہاں پہنچنا مشکل ہو، اس وقت زیادہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتا جب فائرنگ شروع ہونے کے بعد خاندانوں کے پاس ردعمل دینے کے لیے صرف ہی چند منٹ ہوں۔
سرحد پر رہنے والے خاندانوں کے لیے بنکر صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں بلکہ ہنگامی حالات میں زندگی بچانے کا ذریعہ ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار میں بنکروں کی تعداد بڑھتی دکھائی دیتی ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ کئی خاندان آج بھی ایسے محفوظ ٹھکانے کے منتظر ہیں جہاں خطرے کی گھڑی میں وہ اپنے بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے ساتھ چند منٹوں میں پہنچ سکیں۔
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