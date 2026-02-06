ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کہیں ’مایوس کن‘، کہیں ’تاریخی‘ جیسے تاثرات، جموں کشمیر بجٹ پر ملا جلا رد عمل
جموں کشمیر حکومت کے 2026-27 بجٹ پر سیاسی لیڈران، صنعتکاروں اور تجارتی تنظیموں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔
Published : February 6, 2026 at 6:26 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے اسمبلی میں پیش کیے گئے مالی برس 2026-27کے بجٹ پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف فلاحی اسکیموں پر حکومت کی ستائش کی جا رہی ہے، وہیں ’بجٹ میں نظر انداز‘ کیے گئے ایسیوسی ایشنز کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مالی سال 2026-27 کے لیے 1,13,767 کروڑ روپے کا بجٹ جمعہ کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ حکومت کے مطابق خطے کو درپیش مالی چیلنجز کے باوجود ’’بجٹ میں ترقی، بنیادی ڈھانچے اور عوامی فلاح کو ترجیح دی گئی ہے۔‘‘ اس میں 80,640 کروڑ روپے ریونیو اخراجات اور 33,127 کروڑ روپے سرمایہ جاتی اخراجات یعنی تعمیر و تعرقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ عمر عبداللہ کا یو ٹی کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے یہ ان کا بطور وزیر خزانہ دوسرا بجٹ ہے۔
اپوزیشن جماعتیں بجٹ سے مطمئن نہیں
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے بجٹ کو ’’کھوکھلا‘‘ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’اس میں وژن کی کمی صاف جھلکتی ہے۔‘‘ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا کہنا ہے کہ ’’یہ بجٹ عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ صرف حکمران جماعت کے نمائندوں کے لیے ہے، جبکہ ڈیلی ویجرز اور روزگار جیسے اہم مسائل کو نظرانداز کیا گیا ہے۔‘‘
بی جے پی ترجمان الطاف ٹھوکر نے این سی کے انتخابی وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’مفت گیس سلنڈر کا اعلان محض دکھاوا ہے، کیونکہ یہ سہولت صرف انتودیہ انا یوجنا (AAY) کنبوں تک ہی محدود رکھی گئی ہے، جس سے قلیل آبادی ہی مستفید ہو پائے گی۔‘‘
شمالی کشمیر کی ہندوارہ نشست سے منتخب رکن اسمبلی اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس (پی سی) کے چیئرمین سجاد غنی لون نے بجٹ کو ’’افسر شاہی کی سوچ کا عکاس‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’اس میں سیاسی وژن کی کمی ہے۔ ان کے مطابق بجٹ میں روزگار، آمدنی کے فرق اور ڈیلی ویجروں کی مستقلی جیسے بنیادی مسائل پر کوئی جامع پالیسی نہیں۔‘‘
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے بھی بجٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’اس میں عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے یا بہتر مستقبل کی امید دلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔‘‘ پرہ نے بجٹ میں نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا: ’’آبادی کا ایک بڑا حصہ شدید بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے۔‘‘
دوسری جانب، نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بجٹ کو ’’جامع‘‘ اور سبھی طبقات کو فائدہ پہنچانے والا قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے بجٹ کو ’’تاریخی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’اس میں کسانوں، نوجوانوں، خواتین اور کاروباری طبقے - سب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔‘‘
تجارتی حلقوں نے کیا خیر مقدم
انڈین چیمبر آف کامرس، جموں کے چیئرمین راہل سہائے نے ’’محدود وسائل‘‘ کے باوجود بجٹ کو مستحکم اور ترقی پسند قرار دیا۔ انہوں نے بجٹ میں 2027-28 تک چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کرنے کے وعدے کو صنعت کے لیے امید افزا گردانا۔
ادھر، کشمیر فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن، سوپور نے فصل بیمہ (کراپ انشورنس) اسکیم کی منظوری پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا: ’’اس فیصلے سے باغبانی شعبے کے دیرینہ مطالبات پورے ہوئے ہیں۔‘‘ تنظیم نے بیرون ملک سے درآمد ہونے والے زرعی اجناس پر محصولات عائد کرنے کی حمایت بھی کی، تاکہ ’’مقامی کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔‘‘
وہیں جموں کشمیر لمبردار و نمبردار ایسوسی ایشن نے بجٹ کو انتہائی مایوس کن قرار دیتے ہوئے انہیں پوری طرح نظر انداز کیے جانے پر عمر عبداللہ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ جبکہ آنگن واڑی ہیلپرز ایسوسی ایشن نے بھی بجٹ کو افسوسناک قرار دیا ہے۔
مجموعی طور پر جموں و کشمیر کے اس بجٹ کو ’’عوام دوست‘‘ تو کوئی ’’مایوس کن‘‘ قرار دے رہا ہے اور اس بجٹ نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: