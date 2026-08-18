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کیا عمر عبداللہ کی تعریف بی جے پی لیڈر کو مہنگی پڑ سکتی ہے؟
عمر عبداللہ کی تعریف اور بی جے پی احتجاج سے غیر حاضری پر پون گپتا زیر بحث آ گئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 8:08 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) سنیل شرما کی جانب سے عمر عبداللہ حکومت کو عوام کے بنیادی مسائل حل نہ کرنے پر مسلسل تنقید کا سامنا ہے، وہیں بی جے پی کے ہی ڈپٹی قائد حزب اختلاف پون کمار گپتا کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تعریف نے پارٹی کے اندر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
پون کمار گپتا کی پیر کو نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت کے خلاف بی جے پی کے احتجاجی مظاہرے میں غیر حاضری نے بھی پارٹی کے اندر موجود کشیدگی کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔
بی جے پی کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پارٹی کے جموں و کشمیر یونٹ نے ادھم پور ویسٹ کے رکن اسمبلی پون کمار گپتا کے ان بیانات کا نوٹس لیا ہے، جن میں انہوں نے اپنے حلقے کے لیے مرکزی سرپرستی والی اسکیم کے تحت فنڈز مختص کرنے پر عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی یا وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ ادھم پور لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں۔
بی جے پی ذرائع نے بتایا: "ایک تقریب میں جہاں وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی ایل او پی دونوں موجود تھے، امرت 2.0 کے تحت ترقیاتی کاموں کے لیے رقم مختص کرنے پر عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کرنا درست تھا، لیکن چونکہ گپتا اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ رقم مرکز سے آئی ہے، اس لیے انہیں وزیر اعظم اور وزیر مملکت کا بھی واضح طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔"
ذرائع نے مزید کہا: "ایک طرف ہمارے قائد حزب اختلاف نیشنل کانفرنس حکومت اور وزیر اعلیٰ کو عوام کے بنیادی مسائل حل نہ کرنے اور وعدوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پون گپتا عمر عبداللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پارٹی کے لیے یہ صورت حال قابل قبول نہیں ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 7 اگست کو ادھم پور کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے مرکزی سرپرستی والی پانی کی فراہمی میں اضافے سے متعلق مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں کے تحت ادھم پور کے لیے 124.19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پون کمار گپتا نے بڑی رقم فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا۔
تاہم، گپتا کی جانب سے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا نہ کیے جانے کا معاملہ بی جے پی کے چنانی سے رکن اسمبلی بلونت سنگھ منکوٹیا نے اٹھایا، جو ڈپٹی ایل او پی کو پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد 15 اگست کو ادھم پور میں پرچم کشائی کی تقریب کے دوران گپتا نے ایک بار پھر عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا: "میں ایک بار پھر عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ادھم پور کے لیے اتنی بڑی رقم مختص کی۔ مجھے معلوم ہے کہ کس کا شکریہ کب ادا کرنا ہے۔ جو لوگ باہر سے پارٹی میں آئے ہیں، انہیں پہلے پارٹی ڈسپلن سیکھنا چاہیے۔‘‘
اگرچہ گپتا نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم ان کا اشارہ بلونت سنگھ منکوٹیا کی جانب سمجھا گیا۔ دونوں بی جے پی ارکان اسمبلی کے درمیان بیانات اور لفظی جنگ کے بعد جموں و کشمیر بی جے پی یونٹ نے گپتا کے ریمارکس اور 17 اگست کو پارٹی کے احتجاجی مظاہرے میں ان کی غیر حاضری سے متعلق مرکزی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔
چنانی کے رکن اسمبلی بلونت سنگھ منکوٹیا نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا، "پون گپتا کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ تقریباً 30 سال سے ہم سیاسی حریف رہے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ حکومت ہند کا بھی شکریہ ادا کرتے، کیونکہ فنڈنگ وہیں سے آتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ادھم پور ویسٹ کے رکن اسمبلی نے ’باہر سے آنے والے‘ کی اصطلاح کس تناظر میں استعمال کی۔"
منکوٹیا اس سے قبل جموں و کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی (این پی پی) کے رہنما تھے۔ انہوں نے 2002 اور 2008 کے اسمبلی انتخابات میں ادھم پور نشست سے پون کمار گپتا کو شکست دی تھی۔ تاہم، 2014 کے اسمبلی انتخابات میں پون گپتا کامیاب رہے جبکہ منکوٹیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعد ازاں ستمبر 2022 میں منکوٹیا بی جے پی میں شامل ہوگئے۔ پارٹی نے انہیں ادھم پور کی چنینی نشست سے امیدوار بنایا، جہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔
ای ٹی وی بھارت نے پون کمار گپتا سے بھی اس معاملے پر ان کا موقف جاننے کے لیے فون پر رابطہ قائم کیا تاہم انہوں نے اس معاملے پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
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