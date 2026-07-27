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علیحدگی پسندوں کو ہیرو دکھانے والی کتابوں پر سیاست پھر گرم، سکینہ ایتو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ
بی جے پی لیڈران نے جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سے دھرمیندر پردھان کی طرح 'مارل ویلیوز' کی بنیاد پر استعفیٰ کی مانگ کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 6:09 PM IST
جموں (عامر تانترے):دھرمندر پردھان کی جانب سے مرکزی وزارت تعلیم کے استعفیٰ سے 'سبق' حاصل کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم، سکینہ ایتو، سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ "اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں کے لیے ایسی دو کتابوں کی منظوری دی گئی، جن میں علیحدگی پسندوں اور ملی ٹنٹوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔" بھاجپا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ "اگر سکینہ ایتو استعفیٰ نہیں دیتیں تو انہیں وزارت سے برطرف کیا جائے۔"
جموں میں پیر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان پورنیما شرما اور زورآور سنگھ جموال نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت طلبہ کے معاملے میں نئی دہلی اور جموں و کشمیر کے لیے دو الگ معیار نہیں اپنا سکتی۔ پورنیما شرما نے کہا: "مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ملک کے طلبہ کی بہتری اور قومی مفاد میں استعفیٰ دیا، لیکن جموں و کشمیر میں سکینہ ایتو کی وزارت کے دوران علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کی تعریف کرنے والی دو کتابیں - اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں تک پہنچ گئیں، پھر بھی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔"
شرما نے مزید کہا: "ایک طرف نئی دہلی میں انڈیا اتحاد وزیر اعظم سے معافی، طلبہ کے خلاف مقدمات دائر نہ کرنے اور وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن یہاں جموں و کشمیر میں نویں جماعت سے ہی طلبہ کی ذہن سازی کی کوشش کی گئی اور ایسی کتابیں متعارف کرائی گئیں جن میں دہشت گردوں کی تعریف کی گئی، اس پر این سی حکومت خاموش ہے۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ "یہی دہشت گرد اور علیحدگی پسند کشمیر میں 100 روزہ کیلنڈر جاری کرتے تھے، جس کی وجہ سے تعلیمی شعبہ متاثر ہوتا تھا۔ اب ان ہی عناصر کے بارے میں کتابوں کے ذریعے ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔"
دوسری جانب جموال نے کہا کہ نیٹ امتحان ایک خودمختار ادارے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے ذریعے کرایا جاتا ہے اور پیپر لیک میں دھرمیندر پردھان کا کوئی کردار نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر مرکزی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ "جموں و کشمیر میں کتابوں کے معاملے پر عمر عبداللہ حکومت اس کے بالکل برعکس راستے پر چل رہی ہے۔ اگر بی جے پی نے اس معاملے کو بے نقاب کرکے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا ہوتا تو یہ کتاب لائبریریوں سے اسکولوں تک پہنچ جاتی۔"
جموال نے کتابوں کو ’’اکیڈمک جہاد‘‘ کی ایک سازش قرار دیتے ہوئے سوال کیا: ’’کیا عمر عبداللہ طلبہ کو ایسی کتابیں پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی کتابوں کے ذریعے علیحدگی پسندی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟"
بی جے پی ترجمان نے مزید کہا، ’’عمر عبداللہ اور این سی اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں، لیکن اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ وہ سکینہ ایتو سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگ رہے؟ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتیں تو انہیں برطرف کیا جائے۔ لیکن وہ دو زبانیں بولتے ہیں، ایک نئی دہلی میں اور دوسری جموں و کشمیر میں۔‘‘
یاد رہے کہ 4 جولائی کو بی جے پی کے حزب اختلاف کے لیڈر (ایل او پی) سنیل شرما نے اسکولوں کی لائبریریوں میں ’پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں اینڈ کشمیر‘ نامی کتاب متعارف کرائے جانے کا معاملہ اٹھایا تھا۔
معاملہ سامنے آنے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے "سماگرا شکشا" کے ملازمین کو معطل کرنے کا حکم دیا اور ایسی دو کتابوں پر پابندی لگا دی۔ اس معاملے میں کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، تاہم اب بی جے پی نے وزیر تعلیم سکینہ ایتو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔
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