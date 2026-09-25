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جموں و کشمیر اسمبلی میں عوامی مسائل پر ہوگی بحث، 2027 کو 'ماحول بچاؤ' سال قرار دیا جائے گا
جموں کشمیراسمبلی کا چوتھا اجلاس آج شیڈول ہے۔ یہ اجلاس 21 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور سرینگر میں ہونے والا یہ آخری اجلاس ہے۔
Published : September 25, 2026 at 9:05 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جاری 'خزاں کے اجلاس' کا چوتھا سیشن آج منعقد ہوگا۔ قانون ساز مختلف عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں پانی کی قلت سے لے کر ژالہ باری سے متاثرہ سیب کے باغبانوں کو ریلیف فراہم کرنے جیسے معاملات شامل ہیں۔
آج کے ایجنڈے میں حکمران نیشنل کانفرنس-کانگریس اتحاد کے پانچ قانون سازوں کی جانب سے پیش کردہ پانچ 'توجہ دلاؤ تحریکیں' ( کالنک اٹینشن موشنس) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، حکمران اور اپوزیشن دونوں بنچوں سے تعلق رکھنے والے سات قانون ساز 'پرائیویٹ ممبرز بل' پیش کریں گے۔ ان بلوں میں ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے، جموں کے لیے پارکنگ کا ماسٹر پلان تیار کرنے، سرینگر کے مضافات میں واقع کچھ علاقوں کو 'جھیلوں کے تحفظ اور انتظام کے ادارے' ( لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی) کے دائرہ اختیار سے باہر کرنے، اور 2027-28 کو 'ماحول بچاؤ سال' قرار دینے جیسے مسائل کا احاطہ کیا جائے گا۔
کانگریس کے رکن اسمبلی نظام الدین بھٹ کی جانب سے پیش کیے جانے والے ایک پرائیویٹ ممبر بل میں کہا گیا ہےکہ "یہ ایوان متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتا ہے کہ سال 2027-28 کو مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں آبی وسائل کی بحالی کے سال کے طور پر قرار دیا جائے۔ اس اقدام کے تحت آبی گزرگاہوں، معدوم شدہ 'کُلس' (روایتی آبی ندیاں)، سکڑ جانے والے آبی ذخائر اور تجاوزات کا شکار آبی علاقوں کو بحال کیا جائے گا جو کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔"
اسمبلی کا چوتھا اجلاس آج شیڈول ہے۔ یہ اجلاس 21 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور سرینگر میں ہونے والا یہ آخری اجلاس ہے۔ اس کے بعد، حکومت 'دربار موو' کے عمل کے تحت اپنے دفاتر جموں (سرمائی دارالحکومت) منتقل کر دے گی۔ بجٹ اجلاس اگلے سال مارچ-اپریل کے دوران جموں میں منعقد ہوگا۔
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