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جموں کشمیر اسمبلی میں آج ٹیچرز کو ٹی ای ٹی سے چھوٹ کی قرارداد پیش کی جائے گی
اسمبلی اجلاس کا آغاز وقفہ سوالات سے ہوگا اور اس دوران 'جل جیون مشن' کی تحقیقاتی رپورٹ پر گرما گرم بحث کا امکان ہے۔
Published : September 22, 2026 at 9:10 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کا آج دوسرا دن ہے۔ آج ایوان کی کارروائی کے دوران ریاستی وزیر تعلیم سکینہ ایتو ایک قرارداد پیش کریں گی جس میں اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ (ٹی ای ٹی) سے استثنیٰ دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ سرکاری اساتذہ ٹی ای ٹی کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اگر مرکزی حکومت اس قرارداد پر غور کرتی ہے اور اساتذہ کو اس سے استثنیٰ دے دیتی ہے، تو حکومت کا یہ اقدام ان کے لیے ایک بڑی راحت ہوگا۔
اس قرارداد میں درج ہے کہ "یہ ایوان متفقہ طور پر مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بچوں کے مفت اور لازمی تعلیم کے حق کے ایکٹ، 2009 کے سیکشن 23 میں ضروری قانونی ترمیم کرے، تاکہ 01.01.2019 سے پہلے مقرر کیے گئے تمام اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ میں بیٹھنے سے استثنیٰ دیا جا سکے۔"
قرارداد جسے وزیر برائے اسکولی تعلیم سکینہ ایتو پیش کریں گی، میں کہا گیا ہے کہ "یہ ایوان مرکزی حکومت پر مزید زور دیتا ہے کہ وہ تمام قانونی اقدامات اٹھائے اور نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن (این سی ٹی ای) کے ذریعے ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ (ٹی ای ٹی) سے استثنیٰ کے لیے مطلوبہ نوٹیفکیشن جاری کرے۔"
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اجلاس کا آغاز وقفہ سوالات سے ہوگا اور اس دوران 'جل جیون مشن' (جے جے ایم) کی تحقیقاتی رپورٹ پر بھی گرما گرم بحث کا امکان ہے، جسے پیر کے روز نیشنل کانفرنس کے قانون ساز حسنین مسعودی نے ایوان میں پیش کیا، جو جے جے ایم تحقیقاتی ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔
"ایوان میں ممکنہ طور پر اس بل پر بحث ہوگی جسے کوآپریٹو کے وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ، 1989 میں ترمیم کرنے، جموں و کشمیر سیلف ریلائنٹ کوآپریٹو ایکٹ، 1999 کو منسوخ کرنے، اور جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ، 1989 کے تحت خود انحصاری کوآپریٹوز کے عبوری انتظامات اور اس سے متعلقہ یا ضمنی معاملات فراہم کرنے کے لیے متعارف کرایا تھا۔ اس بل کو پاس کرانے کے لیے وزیر موصوف کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔
پہلے دن، اسمبلی میں اس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی جب اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت پر گزشتہ دو برسوں کے دوران انتظامی امور کے محاذ پر ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ دوسری طرف، اقتدار میں شامل جماعت نے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور بی جے پی پر اس کی بحالی میں تاخیر کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے جموں و کشمیر کی حکومت اور عوام کے اختیارات سلب ہوئے ہیں۔"
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