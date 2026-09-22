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جموں و کشمیر اسمبلی میں اساتذہ کو 'ٹی ای ٹی' سے مستثنیٰ قرار دینے کی قرارداد پر جمعرات کو بحث ہوگی
اسمبلی میں وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے بل پیش کی، بی جے پی نے مخالفت نہیں کی تاہم انہوں نے بحث کا مطالبہ کیا۔
Published : September 22, 2026 at 5:03 PM IST
سرینگر: وزیر تعلیم سکینہ ایتو کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد پر جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بحث ہوگی، جس میں اساتذہ (گورنمنٹ ٹیچرز) کو "ٹیچر ایلجیبلٹی ٹیسٹ (TET)" سے مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سکینہ ایتو نے اساتذہ کو "ٹی ای ٹی" سے استثنیٰ دینے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کی جس میں کہا گیا ہے: "یہ ایوان متفقہ طور پر مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 کی دفعہ 23 میں ضروری قانونی ترمیم کی جائے تاکہ یکم جنوری 2019 سے پہلے مقرر کیے گئے تمام اساتذہ کو ٹیچر ایلجبلٹی ٹیسٹ (TET) دینے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔"
قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ "یہ ایوان مرکزی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ٹی ای ٹی سے استثنیٰ کے لیے تمام قانونی اقدامات کیے جائیں اور نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن (NCTE) کے ذریعے ضروری نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔" حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے قرارداد کی مخالفت نہیں کی، تاہم پارٹی نے اس پر بحث کا مطالبہ کیا۔
اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ اس قرارداد پر جمعرات کو بحث ہوگی، جب اسمبلی کا اجلاس 24ستمبر کو دوبارہ شروع ہوگا۔ حکومت کی جانب سے ٹی ای ٹی سے استثنیٰ کے مطالبے کا آل ٹیچرز ایسوسی ایشن جموں و کشمیر نے خیرمقدم کیا ہے۔
ٹیچرز ایسوسی ایشن نے کیا خیر مقدم
آل ٹیچرز ایسوسی ایشن جموں و کشمیر کی صدر اور جے کے ٹی ایف انڈیا کی نیشنل کنوینر مِرگنیانی سلاتھیہ نے وزیر تعلیم کے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ استثنیٰ کے لیے مقرر کردہ یکم جنوری 2019 کی تاریخ کو تبدیل کرکے 31 اکتوبر 2019 یا یکم نومبر 2019 کیا جائے۔
سلاتھیہ نے کہا: "جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 31 اکتوبر 2019 کو نافذ ہوا تھا اور اس کے تحت اس تاریخ سے پہلے سابق ریاست میں مقرر کیے گئے تمام اساتذہ کو مجوزہ استثنیٰ کے تحت تحفظ ملنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ یکم جنوری 2019 کو کٹ آف تاریخ برقرار رکھنے سے جنوری سے اکتوبر 2019 کے درمیان مقرر کیے گئے ہزاروں اساتذہ اس دائرے سے باہر رہ جائیں گے۔
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