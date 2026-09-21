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جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج سے شروع، جل جیون مشن گھپلے کی جانچ رپورٹ ایجنڈے میں شامل
اکتوبر 2024 میں سرکار کے حلف اٹھانے کے بعد سے اسمبلی کا چھٹا اجلاس ہوگا۔ اپوزیشن نے سیشن کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 8:42 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں کُل سات دن کی نشستیں ہوں گی۔ اس سیشن کے دوران ہاؤس کمیٹی جل جیون مشن میں مبینہ گھپلے کی رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے گی، جب کہ ایک کابینہ وزیر جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1989 میں ترامیم کا بل متعارف کرائیں گے۔
یہ 10 روزہ سیشن، جس میں تین سرکاری تعطیلات شامل ہوں گی، سابق قانون سازوں اور وزراء بشمول شیخ مصطفیٰ کمال، دھرم پال اور غلام حسن خان کے انتقال پر خراجِ عقیدت کے ساتھ شروع ہوگا۔
اس کے بعد وقفہ سوالات ہوگا اور پھر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ حکمران جماعت کے قانون ساز اور ایم ایل اے پامپور جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی، جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں جل جیون مشن کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ کی کاپی ایوان میں پیش کریں گے۔
یہ کمیٹی گزشتہ سال اپریل میں اس وقت تشکیل دی گئی تھی جب کئی قانون سازوں نے جے جے ایم میں گھپلے اور بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے تھے۔
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اسی کے ساتھ وزیر زراعت اور کوآپریٹیو جاوید احمد ڈار جموں و کشمیر کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ، 1989 میں ترمیم کا بل پیش کریں گے، تاکہ جموں و کشمیر سیلف ریلائنٹ کوآپریٹیو ایکٹ، 1999 کو منسوخ کیا جا سکے اور جموں و کشمیر کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ، 1989 کے تحت سیلف ریلائنٹ کوآپریٹیوز کے عبوری انتظامات اور اس سے متعلق یا ضمنی معاملات فراہم کیے جا سکیں۔"
اکتوبر سال 2024 میں حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد، یونین ٹریٹری میں موجودہ قانون ساز اسمبلی کا یہ اجلاس چھٹا اجلاس ہوگا۔ اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی اتحادی شراکت دار کانگریس نے عوام کے مسائل کے حل اور حکومت سے جوابدہی مانگنے کے لیے اسمبلی سیشن کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔
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