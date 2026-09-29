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ریاستی درجہ بحالی قرارداد پر چیف سیکریٹری کا خط اسمبلی اسپیکر نے نظر انداز کردیا
اسپیکر عبدالرحیم راتھر کا کہنا ہے کہ متعلقہ وزیر کی منظوری کے بغیر سیکریٹری اسمبلی کو کوئی حکم جاری نہیں کرسکتا۔
Published : September 29, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی درجہ بحال کرنے سے متعلق قرارداد پر بحث روکنے کے لیے چیف سیکریٹری کی جانب سے بھیجے گئے خط کو اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ’’بیوروکریسی کی جانب سے مقننہ کے معاملات میں حد سے تجاوز‘‘ قرار دیتے ہوئے نظر انداز کردیا۔ اسپیکر کے مطابق اس خط پر متعلقہ وزیر، یعنی قانون کے وزیر، کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ انہوں نے بیوروکریٹس کی جانب سے بھیجے گئے خط کو اس لیے کوئی اہمیت نہیں دی کیونکہ اسے متعلقہ وزیر کی منظوری حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ’’ایک وزیر اسمبلی کے اسپیکر کو ایسا خط لکھ سکتا ہے، لیکن کوئی سیکریٹری وزیر کی منظوری کے بغیر اپنی جانب سے آزادانہ طور پر کوئی حکم جاری نہیں کرسکتا۔‘‘
اسپیکر نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مذکورہ خط کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ اس معاملے میں متعلقہ وزیر کی رائے حاصل نہیں کی گئی تھی۔ عبدالرحیم راتھر نے مزید کہا کہ بیوروکریسی کی جانب سے اس طرح حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسپیکر کو بھیجے گئے مذکورہ خط کا انکشاف جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو اسمبلی میں ریاستی درجہ بحال کرنے کی قرارداد پر بحث کے دوران اپنی تقریر میں کیا تھا۔ عمر عبداللہ جموں و کشمیر حکومت میں قانون کے وزیر بھی ہیں۔
عمر عبداللہ اپنی تقریر میں یہ وضاحت کر رہے تھے کہ ریاستی درجہ نہ ہونے کی صورت میں کس طرح ایک منتخب حکومت کے اختیارات بیوروکریسی کے ذریعے محدود یا متاثر ہوسکتے ہیں۔ پیر ہی کے روز حکمراں نیشنل کانفرنس کی اتحادی جماعت کانگریس نے اسمبلی اسپیکر کو بیوروکریٹس کی جانب سے بھیجے گئے خط پر بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ بانڈی پورہ سے کانگریس کے رکن اسمبلی اور قانون ساز اسمبلی میں پارٹی کے چیف وہپ نظام الدین بھٹ نے آج ایوان میں یہ معاملہ اٹھایا۔
انہوں نے سوال کیا کہ آخر بیوروکریٹس ’’انتخابی عمل کے ذریعے وجود میں آنے والی اسمبلی کو چیلنج کرنے کی جرأت کیسے کرسکتے ہیں؟‘‘ نظام الدین بھٹ نے کہا، ’’وہ (بیوروکریٹس) اسپیکر کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر ہمارا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سراسر غیر آئینی ہے۔ اس خط کو اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جانا چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی طریقۂ کار جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 میں بھی درج نہیں ہے۔
آئین ہند کے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیاکہ ’’کیا یہ قانون ساز اسمبلی کوئی پنچایت یا پنچایت بورڈ ہے؟‘‘ ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا کہ ایک قانون ساز کی حیثیت سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیف سیکریٹری اور قانون سیکریٹری کی جانب سے اسپیکر کو بھیجا گیا خط کوئی ’’ہدایت‘‘ تھا یا محض ’’مشورہ‘‘۔ انہوں نے سوال کیاکہ ’’کیا بیوروکریٹس قانون ساز ادارے کو مشورہ یا ہدایات دے سکتے ہیں؟‘‘
کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اقدام کس کے کہنے پر کیا گیا۔ ان کے مطابق چیف سیکریٹری اور قانون سیکریٹری اپنی طرف سے ایسا خط نہیں لکھ سکتے۔ نظام الدین بھٹ نے سوال اٹھایا کہ آیا یہ اقدام لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت پر کیا گیا تھا یا دہلی کی جانب سے کوئی ہدایت دی گئی تھی، اور کیا اس سلسلے میں کوئی آئینی طریقۂ کار اختیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر اسمبلی میں بحث ضروری ہے، تاہم ان کے مطابق اسپیکر نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے تاہم کہا کہ اسمبلی اس معاملے پر ’’کسی بھی وقت‘‘ بحث کرسکتی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کی جانب سے کانگریس رکن اسمبلی کی جانب سے بحث کے مطالبے کے بارے میں پوچھے جانے پر اسپیکر نے کہا، ’’اب ہمارے پاس صرف ایک دن باقی ہے۔ اگر ارکان اس معاملے پر مزید بحث کرنا چاہتے ہیں اور وقت ہوا تو میں انہیں اجازت دے سکتا ہوں۔‘‘
دوسری جانب اپوزیشن جماعت بی جے پی نے بظاہر اسمبلی اسپیکر کو افسران کی جانب سے بھیجے گئے خط کے مؤقف کی حمایت کی ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ایس ایس سلاتھیا نے ETV بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرِ سماعت ہے تو ملک کی ’’سب سے بڑی پنچایت‘‘ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرسکتی اور اسمبلی کے پاس اس معاملے پر بحث کا اختیار نہیں ہے۔
انہوں نے کہاکہ ’’جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرِ سماعت ہے تو ملک کی سب سے بڑی پنچایت اس پر فیصلہ کرے گی۔ اسمبلی کے پاس اس معاملے پر بحث کرنے کا کوئی دائرۂ اختیار نہیں ہے۔ افسران نے اسپیکر کو جو خط بھیجا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانونی خامی ضرور ہوگی جس کی وجہ سے یہ خط بھیجا گیا۔‘‘ سلاتھیا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس معاملے پر غور کرنا چاہیے اور بیوروکریسی کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے افسران سے وضاحت طلب کرنی چاہیے۔
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بی جے پی رکن اسمبلی نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کو افسران سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مذکورہ خط کن وجوہات کی بنیاد پر بھیجا گیا۔ ریاستی درجہ بحالی کی قرارداد پر اسمبلی میں بیوروکریسی اور منتخب نمائندوں کے درمیان اختیارات کے دائرۂ کار سے متعلق یہ تنازع اس وقت سامنے آیا ہے جب جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ سیاسی طور پر ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔