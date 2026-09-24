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بیوروکریٹس کیلئے گاڑیوں کی نئی پالیسی میں تاخیر، سپیکر جموں کشمیر اسمبلی نے وزیر ٹرانسپورٹ کی سرزنش کی
سپیکر نے وزیر موصوف سے کہاکہ 'ہم غریب ریاست ہیں، افسران کے لیے ایسی آسائشوں (کئی کئی گاڑیوں) کے متحمل نہیں ہو سکتے۔'
Published : September 24, 2026 at 12:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیوں کی پالیسی وضع کرنے میں تاخیر پر آج وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما کی سخت سرزنش کی، اور انہیں ہدایت دی کہ وہ جاریہ سیشن کے دوران ہی اس کے نفاذ کے بارے میں مطلع کریں۔
اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی رنبیر سنگھ پٹھانیا نے متعدد سرکاری گاڑیوں کو اپنے پاس رکھنے کے رجحان کو روکنے کے لیے تمام محکموں، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز، بورڈز اور خودمختار اداروں میں "ایک افسر، ایک گاڑی" کی حد کے نفاذ کے حوالے سے ایک تحریری سوال پوچھا۔ تاہم وزیر موصوف افسران کو گاڑیوں کی الاٹمنٹ کو منظم کرنے سے متعلق بھاجپا ایم ایل اے کے سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔
وزیر ٹرانسپورٹ نے جواب دیا کہ حکومت افسران کو الاٹ کی گئی گاڑیوں کا ایک آزاد آڈٹ کرائے گی، جس پر رکن اسمبلی پٹھانیا نے کہا کہ کئی افسران کو ایک سے زیادہ سرکاری گاڑیاں الاٹ کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن افسران کے پاس ایک سے زیادہ ذمہ داریاں (عہدے) ہیں، انہوں نے اسی حساب سے اتنی ہی گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ جب وزیر موصوف اس سوال کے جواب میں ایوان کو مطمئن نہ کر سکے، تو سپیکر نے مداخلت کی اور وزیر سے اس سے متعلق نئی پالیسی کے بارے میں پوچھا جسے محکمہ نے تیار کیا ہے۔
عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ گاڑیوں کی الاٹمنٹ کی پچھلی پالیسی جنوری سال 2015 میں نافذ کی گئی تھی۔ سپیکر نے سوال کیا کہ ”آپ نے نئی پالیسی کے نفاذ میں تاخیر کیوں کی؟ اگر نئی پالیسی سے متعلق رپورٹ آپ کو 24 دن پہلے، یکم ستمبر کو پیش کر دی گئی تھی، تو آپ نے ان دنوں میں کیا کیا؟“
تاخیر کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وہ پالیسی کا جائزہ لینے کے بعد ایوان میں اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ اس پر سپیکر نے کہا کہ ”جاری اسمبلی اجلاس کے دوران ہی ایوان میں اپنی تفصیلی معلومات پیش کریں۔“
راتھر نے کہا کہ ایک سے زیادہ گاڑیوں کی الاٹمنٹ ایک 'سنجیدہ مسئلہ' ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ”ہم ایک غریب ریاست ہیں، افسران کے لیے ایسی آسائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔“ وزیر نے کہا کہ پالیسی کو دو ماہ کے اندر نافذ کرنے کے بجائے، محکمہ اب مزید تیزی سے کام کرے گا اور اسے جلد از جلد نافذ کرے گا۔
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