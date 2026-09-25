ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسپیکر نے کانگریس کو سی ای سی کے استعفے کے مطالبے کو لے کر احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا
جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنرگیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے پر کانگریس کے احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔
Published : September 25, 2026 at 10:39 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر نے آج کانگریس کے اراکینِ اسمبلی کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ استعفے کا یہ مطالبہ انتخابات والے کئی ریاستوں میں ووٹر فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کے بعد سامنے آیا ہے۔
کانگریس کے اراکینِ اسمبلی میں بانڈی پورہ سے نظام الدین بھٹ، کریری-واگورہ سے عرفان حفیظ لون اور راجوری سے افتخار احمد شامل تھے۔ ان کانگریس ایم ایل ایز نے اسمبلی میں 'وقفہ سوالات' کی کارروائی شروع ہوتے ہی احتجاج شروع کر دیا۔
اراکینِ اسمبلی کے ہاتھوں میں ایک بینر تھا جس میں سی ای سی کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم، اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اراکین کو ہدایت کی کہ وہ احتجاج روک دیں اور وقفہ سوالات کی کارروائی کو بلا تعطل جاری رہنے دیں۔
اسپیکر نے کانگریس کے اراکین سے کہا، "اس سے پہلے کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں، اپنی نشستوں پر واپس جائیں۔" اس ہدایت کے فوراً بعد کانگریس کے اراکین اپنی نشستوں پر واپس چلے گئے۔ اسپیکر نے یہ بھی ہدایت کی کہ کانگریس کے احتجاج کو کارروائی کا حصہ نہ بنایا جائے۔
بدھ کے روز انگریزی اخبار 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تین رکنی الیکشن کمیشن کے تین میں سے دو الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق امور پر بارہا سوالات اٹھائے تھے۔
سی ای سی کی فوری برطرفی اور گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی آج ملک گیر سطح پر احتجاج کررہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: