جموں و کشمیر اسمبلی اسپیکر کی جانب سے دو نئے منتخب اراکین اسمبلی کو حلف دلایا گیا
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے حال ہی میں منتخب ہونے والے دو اراکین اسمبلی کو حلف دلایا۔
Published : November 21, 2025 at 1:10 PM IST
جموں: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے جمعہ کے روز جموں میں حال ہی میں منتخب ہونے والے دو اراکین اسمبلی کو حلف برداری کا عمل مکمل کرایا۔ جن اراکین نے حلف اٹھایا ان میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے آغا منتظر مہدی جو بڈگام سے منتخب ہوئے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی دیویانی رانا شامل ہیں جو ناگرکوٹہ حلقہ انتخاب سے کامیاب ہوئیں۔
یہ دونوں امیدوار حال ہی میں منعقدہ ضمنی انتخابات میں کامیاب قرار پائے تھے۔ یہ ضمنی انتخابات ان نشستوں پر کرائے گئے تھے جو دو اراکین اسمبلی کے استعفوں اور ایک کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھیں۔ ضمنی انتخابات میں متعدد جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، جس میں بی جے پی اور پی ڈی پی کے امیدواروں نے واضح برتری کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔
دیویانی رانا نے ناگرکوٹہ سیٹ ایک بار پھر بی جے پی کے حق میں برقرار رکھی اور جے کے نیشنل پینتھرس پارٹی (جے کے این پی پی) کے امیدوار ہرش دیو سنگھ کو شکست دی۔
اسی دوران پی ڈی پی کے آغا منتظر مہدی نے بڈگام نشست پر کامیابی حاصل کی اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے امیدوار آغا محمود کو مات دی۔