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در بار مو کی بحالی عوامی خواہشات کے عین مطابق: اسمبلی اسپیکر
این سی لیڈر عبد الرحیم راتھر کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے دربار مو کی بحالی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے۔
By PTI
Published : November 2, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 2:45 PM IST
جموں: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتھر کا کہنا ہے کہ سال 2025 میں دربار مو کی بحالی کا فیصلہ حکومت نے کافی غور و خوض کے بعد اور عوام کی خواہشات اور امنگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا تھا۔ راتھر نے پیر کو ان باتوں کا اظہار کیا۔
جموں و کشمیر حکومت نے پیر کو دربار مو کے تحت جموں سے سرکاری کام کاج دوبارہ شروع کر دیا۔ دربار مو 154 سال پرانی انتظامی روایت ہے، جسے 1872 میں ڈوگرہ حکمرانوں نے شروع کیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی والی انتظامیہ نے 2021 میں اس روایت کو بند کر دیا تھا، تاہم عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے اکتوبر 2025 میں اسے دوبارہ بحال کیا۔
دربار مو کے تحت جموں میں پہلے دن اسمبلی چیمبر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے راتھر نے کہا: ’’حکومت نے پوری طرح غور و خوض کیا جس کے بعد دربار مو کو بحال کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ یہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ روایت دوبارہ شروع ہو، اور ہم ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔"
راتھر نے کہا کہ اس روایت میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اسے بند کیے جانے سے پہلے کئی دہائیوں تک مسلسل جاری رکھا گیا تھا اور چند سال تک ہی اسے روک دیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ دربار مو کی بحالی عوام کی خواہشات کے مطابق کی گئی ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ پرانی روایت جموں اور کشمیر، دونوں خطوں کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی۔
اسپیکر نے اگلے سال کے آغاز میں متوقع بجٹ اجلاس کے خوش اسلوبی سے انعقاد پر بھی اعتماد ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس چلانا ان کے لیے کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس شعبے میں چار دہائیوں کا تجربہ حاصل ہے۔
گزشتہ بجٹ اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اپنے خیالات اور خدشات پیش کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً تمام ارکان نے اجلاس کی کارروائی چلانے کے طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔
حکومت میں چار نئے وزرا کی شمولیت کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر راتھر نے کہا کہ انہیں نئے اور تجربہ کار، دونوں طرح کے وزرا سے توقع ہے کہ وہ عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق کام کریں گے۔
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