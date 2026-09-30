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پندرہ دن میں سرکاری گاڑیوں کی پالیسی کو حتمی شکل دیں: جموں کشمیر اسمبلی اسپیکر کی حکومت کو ہدایت
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے واضح قواعد کو پندرہ دن کے اندر حتمی شکل دیکر نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کی۔
Published : September 30, 2026 at 7:11 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے نئی سرکاری گاڑیوں کی پالیسی کو حتمی شکل دینے میں مسلسل تاخیر کا سخت نوٹس لیتے ہوئے حکومت کو 15 دن کے اندر پالیسی کو حتمی شکل دے کر نوٹیفائی کیے جانے کی ہدایت دی۔
یہ ہدایت وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما کی جانب سے اسمبلی میں سرکاری گاڑیوں کی پالیسی سے متعلق پیش کی گئی اسٹیٹس رپورٹ کے بعد دی گئی۔ وزیر نے بتایا کہ "محکمہ، پالیسی کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف محکموں سے ضروری مشاورت کرے گا اور تمام مطلوبہ کارروائیاں مکمل کرے گا۔"
قابل ذکر ہے کہ اسپیکر نے اس سے قبل بھی نئی کار پالیسی کی تشکیل میں طویل تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ وزیر کو جاری اسمبلی اجلاس کے دوران اس معاملے پر اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا: "نئی کار پالیسی کو 15 دن کے اندر حتمی شکل دے کر نوٹیفائی کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے کو مزید زیر التوا نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ سرکاری وسائل کے غلط استعمال کی شکایات انتہائی تشویش کا باعث ہیں اور سرکاری گاڑیوں کے استعمال اور ان کے استحقاق سے متعلق واضح اور نئے قواعد کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں۔"
اسپیکر نے کہا کہ مقررہ استحقاق سے زیادہ متعدد سرکاری گاڑیوں کا استعمال سرکاری وسائل کا غلط استعمال قرار دینے میں وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاملہ سرکاری افسران کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسران کو قواعد کے تحت ان گاڑیوں اور سہولیات کی فراہمی ہونی چاہیے جن کے وہ قانونی طور پر حقدار ہیں۔
اسمبلی اسپیکر نے اپنے مشاہدات میں کہا کہ یہ معاملہ تقریباً پانچ سال سے ایک محکمہ سے دوسرے محکمہ منتقل ہوتا رہا ہے، حالانکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر سرکاری وسائل کے مناسب اور دانشمندانہ استعمال سے متعلق خدشات کے پیش نظر۔
اسپیکر نے کہا کہ حکومت اصولی طور پر پہلے ہی نئی کار پالیسی متعارف کرانے کی ضرورت کو تسلیم کر چکی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کے باوجود تجویز کو بار بار مختلف محکموں کے درمیان کیوں منتقل کیا جا رہا ہے، جس میں معاملہ دوبارہ محکمہ خزانہ کو بھیجنے کی ضرورت بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ سرکاری عہدیداروں کو ملنے والی گاڑیوں اور دیگر سہولیات کا استحقاق ایک جامع پالیسی کے تحت واضح طور پر طے کیا جانا چاہیے اور اس معاملے کو حتمی شکل دینے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
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