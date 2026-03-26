جموں اسمبلی اجلاس کا دوسرا مرحلہ جمعہ سے ہوگا شروع، ہنگامہ خیز بحث متوقع
جموں اسمبلی اجلاس اجلاس میں نئے اضلاع، شراب پر پابندی اور ایندھن بحران پر گرما گرم بحث کی توقع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 26, 2026 at 4:08 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں و کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آئندہ کل سے جموں میں شروع ہو رہا ہے، جس کے ہنگامہ خیز ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران نجی اراکین کے بل اور قراردادوں کے ساتھ ساتھ سرکاری بلوں پر بھی بحث ہوگی۔
پہلے دن کارروائی کا آغاز وقفہ سوالات سے ہوگا، جس کے بعد اخراجاتی بل (اپروپریشن بل) پیش کیے جائیں گے۔ ہفتہ (28 مارچ) کو معمول کے مطابق سرکاری کام کا دن ہوگا۔ 29 مارچ کو اتوار کی چھٹی ہوگی۔ 30 اور 31 مارچ کو نجی اراکین کے بل اور قراردادوں پر بحث ہوگی، جبکہ یکم اور 2 اپریل کو بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ 3 اپریل کو گڈ فرائیڈے کی چھٹی ہوگی۔ اجلاس 4 اپریل کو سرکاری کام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔
اس اجلاس میں ایک اہم پرائیویٹ بل پی ڈی پی کے رکن وحید الرحمن پرہ کی جانب سے پیش کیا جائے گا، جس میں جموں و کشمیر میں نئے ڈویژنز اور اضلاع بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس بل کو ایوان میں پیش کرنے کی سفارش منوج سنہا نے کی ہے۔
بل میں انتظامی ڈھانچے کی ازسرِ نو تنظیم کے لیے قانونی فریم ورک بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں ڈویژن، ضلع، سب ڈسٹرکٹ اور تحصیل شامل ہیں۔ اس کی خاص بات چناب ویلی اور پیر پنجال علاقوں کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ اس کے تحت چناب ویلی کے لیے ڈوڈہ کو ہیڈکوارٹر بنا کر الگ ڈویژن، اور پیر پنجال کے لیے راجوری کو ہیڈکوارٹر بنا کر الگ ڈویژن بنانے کی تجویز ہے۔ ساتھ ہی جموں خطے کے نوشہرہ، بھدرواہ، بانہال، ٹھاٹھری، اکھنور، بلاور، کوٹرنکہ اور مینڈھر، جبکہ کشمیر وادی کے ترال، اونتی پورہ، عیشمقام-پہلگام، بیروہ، سوپور، ہندوارہ، گریز، ٹنگڈار-کرناہ اور نورآباد کو نئے اضلاع بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔
مزید برآں، کچھ نجی بل شراب کے استعمال، نقل و حمل اور فروخت پر پابندی سے متعلق بھی پیش کیے گئے ہیں۔
گیس کی قلت پر گرما گرم بحث متوقع
حالیہ دنوں میں ایل پی جی سلنڈروں اور گاڑیوں کے ایندھن کی قلت کے باعث عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اجلاس میں ہنگامہ آرائی کا امکان ہے۔
بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے (2 سے 20 فروری) کے دوران مالی سال 2026-27 کا بجٹ منظور کیا گیا تھا، جس میں مختلف محکموں کے اخراجات کی منظوری بھی شامل تھی۔
