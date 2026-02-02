ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: بجٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی کے آثار، نیشنل لا یونیورسٹی پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری
اپوزیشن اراکین نیشنل لا یونیورسٹی، مفت بجلی فراہمی اور بھرتیوں میں سست رفتاری جیسے مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی تیاریوں میں ہیں۔
Published : February 2, 2026 at 1:30 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس پیر کو شروع ہوا جس میں اپوزیشن لیڈران خاص کر بی جے پی اور پی ڈی پی اراکین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی این سی حکومت کو مختلف معاملات پر ایوان میں گھیرنے کی تیاری کر لی ہے۔ بجٹ اجلاس کا آغاز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب سے ہوا، جس میں آنے والے سال کے لیے انتظامیہ کی ترجیحات اور حکمت عملی بیان کی گئی۔
اتوار کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اراکین اسمبلی نے قائد حزب اختلاف - سنیل شرما - کی قیادت میں اعلان کیا کہ وہ اسمبلی اجلاس کے دوران نیشنل لا یونیورسٹی (NLU) کے قیام کا معاملہ زور و شور سے اٹھائیں گے۔ اس موقع پر بی جے پی ارکان نے جموں یونیورسٹی کے طلبہ کی جاری احتجاجی تحریک میں بھی شرکت کی۔
سنیل شرما نے ایڈووکیٹ آر ایس پٹھانیہ، شگون پریہار اور دیویانی رانا کے ہمراہ یونیورسٹی کیمپس میں جاری 25 روز سے جاری احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ سنیل شرما نے کہا کہ ’’اسمبلی اجلاس میں جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا جائے گا، اور یہ لڑائی صرف طلبہ کی نہیں بلکہ پورے جموں خطے کی ہے۔‘‘
اجلاس کے پہلے دن کی کارروائی کا آغاز تعزیتی حوالوں سے ہوا، جہاں اسپیکر اور اراکین اسمبلی نے حال ہی میں انتقال کر گئے سابق رکن اسمبلی غلام محمد خان اور سابق رکن قانون ساز کونسل خواجہ غلام محمد لون کو خراج عقیدت پیش کیا۔
یو ٹی حکومت میں عمر عبداللہ کا دوسرا بجٹ
یہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں قائم یوٹی حکومت کا دوسرا بجٹ اجلاس ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی ہے، اور وہ 6 فروری کو مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔
حکومت کو گھیرنے کی تیاری
اجلاس کے دوران نیشنل لاء یونیورسٹی، جموں کو الگ ریاست بنانے کے مطالبے، شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلینس کو نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے دیے گئے لیٹر آف پرمیشن کی منسوخی، اور منتخب حکومت کے لیے بزنس رولز کی تشکیل جیسے حساس معاملات پر گرما گرم بحث کے امکانات ہیں۔
اس بات پر بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ آیا مرکز نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے بھیجے گئے بزنس رولز کی منظوری دی ہے یا نہیں، تاہم اجلاس کے آغاز تک اس بارے میں کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔
اپوزیشن اراکین، حکومت پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت لفظی حملہ کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ ان میں ماہانہ 200 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ، سستے گیس سلینڈر اور سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں پر بھرتی کی سست رفتاری جیسے کئی معاملات شامل ہیں۔
قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری عارضی کیلنڈر کے مطابق، اسمبلی کا پانچواں اجلاس مجموعی طور پر 22 نشستوں پر مشتمل ہوگا، جو 62 دنوں پر محیط رہے گا۔ یہ اب تک کا سب سے طویل بجٹ اجلاس ہوگا۔ رمضان المبارک اور عیدالفطر کے پیش نظر 20 فروری سے 26 مارچ تک 35 روزہ وقفہ رکھا گیا ہے۔
