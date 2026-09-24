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جموں و کشمیر اسمبلی میں اساتذہ کو ٹی ای ٹی سے مستثنیٰ قرار دینے کی قرارداد منظور
جموں کشمیر اسمبلی نے یکم جنوری 2019 سے پہلے مقرر کیے گئے اساتذہ کوٹی ای ٹی سے استثنیٰ دینے کی قرارداد متفقہ طورپر منظور کرلی۔
Published : September 24, 2026 at 4:02 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے جمعرات کو سرکاری اساتذہ کو ٹیچر اہلیجیبلٹی ٹیسٹ (TET) سے مستثنیٰ قرار دینے سے متعلق قرارداد کو منظور کر لیا۔ ایوان میں حکمران جماعت اور اپوزیشن، دونوں جانب کے ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ یہ قرارداد وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے منگل کو پیش کی تھی۔ اس پر منگل کو بحث ہوئی تھی، جبکہ جمعرات کو زیرو آور کے بعد اس پر بحث دوبارہ شروع ہوئی۔
قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان متفقہ طور پر مرکزی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ، 2009 کی دفعہ 23 میں ضروری قانونی ترمیم کی جائے، تاکہ یکم جنوری 2019 سے پہلے مقرر کیے گئے تمام اساتذہ کو ٹی ای ٹی دینے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔
قرارداد میں مزید کہا گیا کہ مرکزی حکومت ٹی ای ٹی سے استثنیٰ دینے کے لیے تمام قانونی اقدامات کرے اور نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن (NCTE) کے ذریعے ضروری نوٹیفکیشن جاری کرے۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ قرارداد مرکزی حکومت کو بھیجی جائے گی۔ انہوں نے کہا: "قانون کے وزیر اسے سپریم کورٹ میں پیش کریں گے اور اساتذہ کے وقار کے احترام کی بات رکھیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نے اس قرارداد کے ذریعے مرکزی حکومت کے سامنے اساتذہ کے وقار کے احترام سے متعلق اپنا موقف پیش کیا ہے۔ سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ محکمہ تعلیم پر ٹی ای ٹی کرانے کے لیے بہت دباؤ تھا، لیکن حکومت نے اساتذہ کے وقار کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔
اس سے قبل ایوان میں قرارداد پر بحث کے دوران حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ارکان، جن میں نذیر وریزی اور سید بشیر ویری شامل تھے، نے قرارداد کی حمایت کی۔ بشیر ویری نے کہا کہ اساتذہ کا ٹی ای ٹی "ان کے ساتھ ناانصافی" ہے، کیونکہ انہیں پہلے ہی باقاعدہ ٹیسٹ اور اہلیت کے طریقہ کار کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا: "جب اساتذہ سے ٹی ای ٹی دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔" اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ ایوان قرارداد پر متفق ہے، اس لیے بحث کو محدود کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اسپیکر نے قرارداد کو صوتی ووٹ کے لیے پیش کیا، جسے حکمراں اور اپوزیشن، دونوں جانب کے ارکان نے حمایت دے کر منظور کرلیا۔
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