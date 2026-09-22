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'بے دخلی نہیں، شراکت داری'، ڈل جھیل کے باسیوں کے حقوق کیلیے جموں کشمیر اسمبلی میں بل
نئے بل میں جھیل کنارے رہائشیوں کے حقوق تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اس پر خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
Published : September 22, 2026 at 2:18 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے ڈل جھیل اور دریائے جہلم سمیت دیگر آبی ذخائر میں رہنے والے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے دو دہائیوں سے بھی زائد عرصہ قبل وضع کی گئی پالیسی زمینی سطح پر خاصی کامیاب ثابت نہیں ہو سکی۔ کئی لوگوں نے اپنی روزی روٹی کا وسیلہ کھو دیا اور زندہ رہنے کے لیے اپنی جائیدادیں فروخت کرکے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرنے لگے، کیونکہ انہیں ان کے روایتی کام، یعنی کشتی چلانے، سبزیاں اگانے، اور سیاحوں کی رہنمائی جیسے کاموں سے محروم کر دیا گیا۔
سرینگر میں جاری اسمبلی کے 10 روزہ خزاں اجلاس کے دوران اگر ایک مجوزہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس پالیسی میں تبدیلی متوقع ہے۔ نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی تنویر صادق کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل میں جھیلوں سمیت کسمیر کے دیگر آبی ذخائر میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی تجویز دی گئی ہے۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جموں و کشمیر حکومت نے آبی ذخائر سے لوگوں کو منتقل کرکے انہیں مفت رہائشی پلاٹ اور معاوضہ دینے کی اپنی اہم پالیسی ترک کر دی ہے۔ ڈل جھیل اور دیگر آبی ذخائر سے 1800 سے زیادہ لوگوں کو سرینگر کے مضافات میں واقع رکھِ آرتھ ہاؤسنگ کالونی، بمنہ منتقل کیا گیا تھا۔
جموں و کشمیر میں جھیل کنارے آباد رہائشیوں کے لیے "The J&K Lakeside Residents' Right to Eco-friendly Housing Bill, 2026 " پیش گئے بل کا مقصد جموں و کشمیر میں جھیل کنارے طویل عرصے سے رہنے والے لوگوں کے حقوق کو تسلیم اور محفوظ کرنا ہے۔ مسودے میں باعزت رہائش، گھروں کی مرمت، دوبارہ تعمیر، بہتری اور ماحول دوست رہائشی مکانات کی تعمیر کی بات کی گئی ہے۔ ساتھ ہی رہائشیوں کے رہائشی حقوق کو جھیلوں، دلدلی علاقوں اور دیگر آبی ذخائر کے تحفظ اور نگہداشت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منظور پختون نے کہا: "اگر اسے سائنسی اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔" یہ ایسوسی ایشن اس معاملے کی ایک اہم فریق ہے اور اس کے ارکان ڈل جھیل میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر کو نقصان سے بچانے کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اور نکاسی آب کا نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ تاہم، انہیں خدشہ ہے کہ یہ منصوبہ زمین بھرنے اور بڑے پیمانے پر تعمیرات کی راہ ہموار کر سکتا ہے، جس سے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ صرف ڈل جھیل میں رہائشیوں کی تقریباً 58 بستیاں ہیں۔
پختون نے کہا: ’’جھیل کے اندر سڑکیں بنانے اور گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے زمین بھرنے کے بجائے بیٹری سے چلنے والی کشتیوں کو استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ جھیل کے اندر رہنے والے لوگوں کو کنارے تک پہنچایا جا سکے۔" انہوں نے کہا کہ بل پر عملدرآمد سے پہلے ملک اور بیرون ملک آبی ذخائر کے رہائشیوں اور ماہرین سے مشاورت کی جانی چاہیے تاکہ آبی ذخائر کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
یہ مسودہ بل آبی ذخائر کی پہلی مردم شماری کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں جموں و کشمیر کی صورتحال کی ایک تشویشناک تصویر سامنے آئی ہے۔ مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر کے 9,765 آبی ذخائر میں سے تقریباً ایک چوتھائی یا تو خشک ہو چکے ہیں یا ’’استعمال میں نہیں ہیں‘‘۔
کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا (سی اے جی) کی ایک آڈٹ رپورٹ کے مطابق، تجاوزات، بغیر صفائی کے سیوریج اور کمزور نگرانی کے نظام کی وجہ سے گزشتہ ایک دہائی میں ڈل جھیل کا رقبہ 10 فیصد سے زیادہ کم ہوا ہے۔
سی اے جی نے اپریل 2000 میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے ترقیاتی اور ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے سے متعلق اس وقت کی جموں و کشمیر حکومت کے ایک مسودہ بل کی بھی نشاندہی کی تھی۔ یہ تجویز حکومت کے "غیر سنجیدہ رویے" کے باعث زیرِ التوا رکھی گئی تھی۔
تقریباً ڈھائی دہائیوں بعد تنویر صادق کے نئے مسودہ بل کا مقصد اس تعطل کو ختم کرنا اور ایک ضروری متبادل راستہ فراہم کرنا ہے۔ اس میں آبی ذخائر کے تحفظ میں مقامی رہائشیوں کو شریک بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔
مسودے میں کہا گیا ہے: "جموں و کشمیر کی جھیلیں اور آبی ذخائر اس کے قدرتی، ثقافتی اور سماجی ورثے کا لازمی حصہ ہیں۔ اسی کے ساتھ نسلوں سے خاندان ان آبی ذخائر کے اردگرد اور ساتھ واقع بستیوں میں رہتے آئے ہیں اور ان علاقوں کی سماجی اور معاشی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔"
مسودے کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران جھیل کنارے والے نزدیکی علاقوں میں تعمیر اور دوبارہ تعمیر سے متعلق پابندیوں نے رہائشیوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اس کے باعث لوگ اپنے غیر محفوظ اور خستہ حال گھروں کی مناسب مرمت، مضبوطی یا ازسرنو تعمیر نہیں کر پا رہے ہیں۔
مسودے میں کہا گیا ہے: "بعض صورتوں میں خاندان نامناسب حالات میں رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ جائز مرمت یا دوبارہ تعمیر بھی قانونی کارروائی کا سبب بن سکتی ہے۔"
مسودے کے مطابق اس صورتحال کے لیے ایک انسانی اور متوازن قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جھیلوں اور آبی ذخائر کا تحفظ کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ لوگ عزت، تحفظ اور مناسب رہائش کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔
مسودہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد ’’جھیلوں کے اطراف بے قابو تعمیرات کی اجازت دینا نہیں بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ تحفظ کا مطلب لوگوں کو بے دخل کرنا، نظرانداز کرنا یا ان کے جائز رہائشی حقوق سے انکار نہ بن جائے۔"
مجوزہ قانون ایسی تعمیرات پر پابندی کی بات کرتا ہے جو جھیلوں، عوامی تحفظ یا قدرتی نکاسی آب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تعمیر کی اجازت اس کے حقیقی ماحولیاتی اثرات کی بنیاد پر دی جانی چاہیے، نہ کہ صرف اس وجہ سے روکی جائے کہ جائیداد کسی جھیل کے قریب واقع ہے۔
مسودے میں جھیل کنارے رہنے والے لوگوں کے لیے سستے اور عملی طور پر ماحول دوست تعمیراتی اصول وضع کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ مسودے کے ایک باب میں جھیل کنارے رہائشیوں کو جھیل کے تحفظ میں شریک بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے تحت انہیں کچرے کے انتظام، سیوریج مینجمنٹ، آبی گزرگاہوں کے تحفظ، سیلاب سے نمٹنے کی تیاری، روایتی ماحولیاتی طریقوں کی بحالی اور جھیل کنارے بستیوں کے ثقافتی ورثے کے تحفظ میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔
مسودے میں ماحول دوست طریقے اپنانے والے خاندانوں کے لیے مراعات، تکنیکی مدد اور مالی معاونت کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
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