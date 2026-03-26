ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی میں پیش ہونے والی 'لینڈ ریگولرائزیشن' قرارداد سے نجی اسکولوں کو مل سکتی ہے راحت
جموں کشمیر میں سرکاری اراضی یا کاہچرائی پر تعمیر اسکولوں کو یا تو حکومت بند یا اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔
Published : March 26, 2026 at 3:22 PM IST
Updated : March 26, 2026 at 3:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایک رکن اسمبلی آئندہ بجٹ اجلاس میں ایک قرارداد پیش کرنے جا رہے ہے، جس سے اُن ہزاروں طلبہ کو راحت مل سکتی ہے جو تین سال پہلے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے اسکول بند ہونے سے متاثر ہوئے تھے۔
جنوبی کشمیر کے پانپور اسمبلی حلقہ سے تعلق رکھنے والے ایم ایل اے جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی کا کہنا ہے کہ اسمبلی میں پیش کی جانے والی اُن کی قرارداد حکومت سے مطالبہ کرے گی کہ اُن نجی اسکولوں کی زمین کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی جائے جو سرکاری، شاملات یا کاہچری زمین پر بنے ہیں۔ بجٹ اجلاس رمضان کے وقفے کے بعد جمعہ (27 مارچ) کو دوبارہ شروع ہوگا۔
اپریل 2022 میں محکمہ تعلیم نے جے اینڈ کے اسکول ایجوکیشن رولز 2010 میں ترمیم کرتے ہوئے (SO-177) جاری کیا، جس کے تحت اسکولوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اپنی زمین کی تصدیق کے لیے محکمہ مال سے این او سی (NOC) حاصل کریں۔
نئے قوانین کے مطابق اگر کوئی اسکول سرکاری اراضی یا کاہچری پر بنا ہوا ہے تو محکمہ تعلیم اسے اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے یا بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن اسکولوں کے پاس این او سی نہیں ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں چلانے کے لیے ضروری سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایم ایل اے مسعودی نے کہا کہ ہر تعلیمی سیشن میں اسکولوں کو ڈی ریکگنیشن (منسوخی) کے نوٹس دیے جاتے ہیں، جس سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نجی اسکولوں کی زمین کو باقاعدہ کرنا اس مسئلے کا حل ہے۔ جموں میں بٹرا میڈیکل کالج اور سرینگر میں برن ہال اسکول جیسے ادارے بھی سرکاری زمین پر تعمیر کیے گئے ہیں، اس لیے ان اداروں کو صرف زمین کی بنیاد پر دھمکانا درست نہیں۔
اس مسئلے پر نجی اسکول ایسوسی ایشن نے 2022 میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر عدالت نے 2024 میں فیصلہ دیا کہ اسکول یا تو اپنی زمین خریدیں یا متعلقہ حکام سے رجوع کریں۔ ایسوسی ایشن کے صدر جی این وار نے اس قرارداد کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ "اس سے اسکولوں اور طلبہ کو فائدہ ہوگا۔" اُن کے مطابق اس وقت 275 اسکولوں کو منسوخی کا خطرہ تھا۔
ایک نجی اسکول کے مالک شوکت چودھری کے مطابق 643 اسکول بند ہونے کے خطرے سے دوچار تھے، تاہم حکومت کی یقین دہانی سے امید پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک سال کے لیے مہلت (moratorium) دی ہے۔
قانون کے مطابق، اگر اسمبلی میں قرارداد منظور ہو جائے تو حکومت اسے نافذ کر سکتی ہے۔ مسعودی کو امید ہے کہ ان کی قرارداد پاس ہوگی اور ہزاروں طلبہ کو راحت ملے گی۔
یہ بھی پڑھیں: