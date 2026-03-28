جموں کشمیر اسمبلی میں فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کی مذمت
جموں کشمیر اسمبلی میں اراکین نے فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کی مذمت کرتے ہوئے انکوائری کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 28, 2026 at 11:48 AM IST
Updated : March 28, 2026 at 12:29 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملے پر بحث کی اجازت دی۔ ہفتہ کو ایوان کی کارروائی کے دوران حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے اراکین نے تحریک التواء کا مطالبہ کیا تھا تاہم اسپیکر نے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے اور صرف بحث کی اجازت دی۔
ایم ایل اے سلمان ساگر نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ پر تحقیقات کا مطالبہ کیا اور انہوں نے موجودہ یا ریٹائرڈ جج کے ذریعہ عدالتی تحقیقات کی سفارش کی۔ وہیں میر سیف اللہ نے جموں کشمیر پولیس کی دبے الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا: "پولیس کی جانب سے اس واقعے کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں آیا؟ کہ ایسا کیوں ہوا اور کیا یہ کوئی سازش تھی؟ انہوں نے اس معاملے پر پولیس اور ایل جی آفس کی خاموشی پر بھی سوال کیا۔
ادھر، بی جے پی کے شام لال شرما نے بھی حملے کی مذمت کی اور فاروق عبداللہ کو صرف ایک مسلم لیڈر ہونے کے بجائے ایک قد آور لیڈر قرار دیتے ہوئے انکوائری کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے بلکہ بلکہ پورے ایوان کو اس پر تشویش ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے بھی قاتلانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ "فاروق عبداللہ سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔" انہوں نے بھی اس ضمن میں تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی سرپست اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے لیے سرکاری رہائش گاہ کا مطالبہ کیا اور کہا: "محبوبہ مفتی کے پاس سرکاری رہائش نہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔"
