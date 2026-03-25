جھیلوں کے  کنارے آباد لوگوں کیلئے ماحول دوست گھروں کا بل جموں کشمیر اسمبلی میں پیش ہوگا

جھیلوں کے کنارے آباد لوگوں کیلئے ماحول دوست گھروں کا بل جموں کشمیر اسمبلی میں پیش ہوگا
اسمبلی اجلاس میں درجنوں پرائیویٹ بل پیش ہوں گے جن کے پاس ہونے امکانات کافی کم ہیں۔
Published : March 25, 2026 at 7:57 PM IST
سرینگر: سرینگر کی معروف ڈل جھیل اور اس سے ملحقہ جھیلوں کے کنارے آباد رہائشیوں کے لیے ماحول دوست گھر فراہم کرنے کے علاوہ جموں و کشمیر اسمبلی میں ایک اور پرائیویٹ ممبر بل پیش کیے جانے والے ہیں۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی تنویر صادق "ڈگنیفائیڈ ایکو ہاؤسنگ ان لیک سائیڈ ایریاز بل، 2026" اور "جموں و کشمیر اربن کمیشن بل، 2026" پیش کریں گے۔ جموں کشمیر کے اسمبلی اجلاس کا دوسرا مرحلہ 27 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔
ڈل، نگین، خوشحال سر، گلسر اور انچار جھیلوں کے کنارے سینکڑوں کنبوں کی زندگی ان جھیلوں سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ لوگ قوانین اور ناجائز قبضوں کے درمیان پھنس گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں وہاں سے ہٹا کر سرینگر کے مضافاتی علاقے راکھِ آرتھ میں بسایا۔ اس منتقلی سے ان کے روزگار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
رکھِ آرتھ میں رہائش پذیر ایک بزرگ رہائشی نے بتایا کہ 2014 میں انہیں یہاں لاتے بسائے جانے کے وقت بڑے وعدے کیے گئے تھے، مگر کئی لوگ اپنے گھر بیچ کر دوبارہ جھیلوں کے پاس لوٹ گئے کیونکہ ان کا روزگار پانی سے وابستہ ہے، جس میں کشتی چلاکر یا سیاحوں کی رہنمائی کرنا ایک بڑا وسیلہ روزگار ہے۔
اسمبلی میں پیش کیے جانے والے نئے بل کا مقصد اس خلا کو پُر کرنا ہے اور جھیل کنارے رہنے والوں کو باعزت اور ماحول دوست رہائش کا قانونی حق دینا ہے۔ بل میں تجویز دی گئی ہے کہ لوگ ماحول دوست مواد سے اپنے گھروں کی تعمیر، مرمت یا بہتری کر سکیں گے، لیکن آلودگی، گندے پانی کا اخراج اور جھیلوں پر قبضہ سختی سے منع ہوگا۔
اس کے لیے "لیک سائیڈ ایکو ہاؤسنگ اتھارٹی" بنانے کی تجویز ہے، جو سنگل ونڈو(Single Window) نظام کے تحت جلد منظوری دے گی اور خاص طور پر کمزور طبقوں کو تکنیکی مدد بھی فراہم کرے گی۔ دوسرے بل میں "اربن کمیشن" کے قیام کی تجویز دی گئی ہے، جو جموں و کشمیر میں اگلے 25 سال کے لیے شہری ترقی کا منصوبہ تیار کرے گا۔ اس میں ٹریفک کے مسائل کم کرنا، پائیدار انفراسٹرکچر اور سائنسی منصوبہ بندی شامل ہوگی۔
اس کمیشن کو ماہرین کو جمع کرنے اور سرکاری محکموں سے ڈیٹا حاصل کرنے اور مختلف فریقوں سے مشورہ لینے کا اختیار حاصل ہوگا، اس کی سفارشات اسمبلی کے سامنے پیش کی جائیں گیں اور چھ ماہ کے اندر عملدرآمد رپورٹ دینا بھی لازمی ہوگا۔
یہ بل ایک ایسے وقت میں لائے جا رہے ہیں جب سرینگر اور جموں جیسے شہروں میں بے ہنگم ترقی، ٹریفک جام، کچرے کے مسائل اور بنیادی سہولیات اور خدمات پر کافی دباؤ بڑھ رہا ہے۔
اسمبلی کے اس اجلاس میں 70 سے زیادہ بل پیش ہوں گے، لیکن ان کے پاس ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ پرائیویٹ بل شاذ و نادر ہی منظور ہوتے ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں میں صرف تین پرائیویٹ بل پاس ہوئے ہیں۔
دیگر اہم بلوں میں لینڈ گرانٹس ایکٹ بھی شامل ہے، جس کا مقصد 2022 کے لینڈ گرانٹ قوانین کو ختم کرنا ہے، جن کے تحت کئی لوگوں کو اراضی سے بے دخل کیا گیا تھا۔
پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمن پرہ نے بھی چناب اور پیر پنجال میں نئی انتظامی ڈویژنز اور 16 نئے اضلاع بنانے کی تجویز دی ہے، جس پر بحث جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اس تجویز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسے اسمبلی میں پاس کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد موجود نہیں۔
