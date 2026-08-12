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جموں کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس 21 ستمبر سے ہوگا شروع
دفعہ 370کی منسوخی کے بعد قائم ہوئی حکومت کا یہ چھٹا اسمبلی اجلاس ہوگا جو ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔
Published : August 12, 2026 at 6:07 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یونین ٹیریٹری کی قانون ساز اسمبلی کا خزاں اجلاس 21 ستمبر سے طلب کر لیا ہے۔ منوج سنہا نے جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کے تحت یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی والی جموں و کشمیر حکومت کی کابینہ کی سفارش پر کیا گیا۔
اسمبلی سیکریٹریٹ کے عہدیداروں کے مطابق اجلاس ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ اجلاس کا آغاز 21 ستمبر کو لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب سے ہوگا، جس کے بعد باقی چھ دن اسمبلی کی کارروائیاں جاری رہیں گیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اسپیکر کے ساتھ اجلاس کی نشستوں اور اسمبلی کے ایجنڈے پر بات چیت کے بعد جلد ہی کارروائی کا کیلنڈر جاری کیا جائے گا۔
اکتوبر 2024 میں منتخب حکومت کے قیام کے بعد یہ قانون ساز اسمبلی کا چھٹا اجلاس ہوگا۔ اسمبلی کا پہلا اجلاس نومبر 2024 میں سرینگر میں چار روز کے لیے منعقد ہوا تھا، جسے تعارفی اجلاس قرار دیا گیا تھا۔
اس اجلاس کے دوران منتخب حکومت نے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے علاوہ اسمبلی نے حکومتِ ہند سے جموں و کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ خصوصی حیثیت کی بحالی کے معاملے پر بات چیت کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔
مختصر دورانیے کا یہ اجلاس حکومت کے جموں منتقل ہونے سے پہلے منعقد ہوگا۔ دربار مو کے تحت ہر سال حکومت نومبر سے اپریل تک چھ ماہ کے لیے جموں منتقل ہوتی ہے، جہاں سول سیکریٹریٹ کے امور انجام دیے جاتے ہیں۔
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