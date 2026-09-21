جموں کشمیر اسمبلی اجلاس  کا پہلا دن؛ ہنگامہ آرائی، الزامات اور جوابات

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جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کا پہلا دن؛ ہنگامہ آرائی، الزامات اور جوابات
اسمبلی خزاں اجلاس کے افتتاحی روز فوت ہوئے اراکین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، بعد ازاں ہنگامہ آرائی کے بعد کارروائی ملتوی کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 21, 2026 at 8:27 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس آج یعنی 21ستمبر کو تین سابق ایم ایل ایز - شیخ مصطفیٰ کمال، دھرم پال اور غلام حسن خان - کی وفات پر "تعزیتی یاد" کے ساتھ شروع ہوا۔ اسمبلی کی "وقفہ سوالات" کی کارروائی کا وقت آتے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ارکان نے ہنگامہ شروع کر دیا۔
بی جے پی نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت پر الزام عائد کیا کہ دو سال گزرنے کے باوجود پانی کی قلت، ڈیلی ویجرز کو مستقل کیے جانے اور این ایچ ایم (NHM) ملازمین کی تنخواہوں جیسے مسائل حل نہیں ہوئے۔ بی جے پی ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے اور "بھارت ماتا کی جے" کے نعرے بلند کیے۔
اس کے جواب میں حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) اور اتحادی ارکان نے جموں و کشمیر کو دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھاجپا کے نعرے بازی کا کاؤنٹر کیا۔
سی پی آئی (ایم) کے لیڈر اور ایم ایل اے کولگام، ایم وائی تاریگامی، نے کہا کہ "دو سال کا طویل عرصہ ہو گئے (حکومت قائم ہوئے) مگر ریاستی درجہ ابھی تک بحال نہیں کیا گیا۔" این سی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر علی محمد ساگر سمیت حکمران جماعت کے ارکان نے بھی اسی مطالبے پر نعرے بلند کیے۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی جانب سے بار بار یہ کہے جانے پر کہ "اپنی باری پر مسائل اٹھائیں"، اسمبلی میں شور شور کم نہ ہوا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دی کہ "بی جے پی کے اس ہنگامے کو ریکارڈ نہ کیا جائے" میڈیا کو بھی رپورٹنگ نہ کرنے کی صلاح دی گئی۔ اور اسی طرح ہنگامے کے بیچ وقفہ سوالات ختم ہو گیا اور ایوان پیر کے روز کی کارروائی ملتوی کر دی گئی اور آئندہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔
اس مختصر دس روزہ سیشن (سات نشستوں) میں آج جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیوں کی ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش ہوئی اور کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ میں ترمیم کا بل متعارف کرایا گیا۔
جل جیول مشن پر رپورٹ
جل جیون مشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3253 پانی کی سپلائی اسکیمز میں سے 63 فیصد غیر فعال ہیں جن پر تقریباً سات ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ جو 37 فیصد اسکیمیں فعال بتائی گئی تھیں وہ بھی مکمل طور پر کام نہیں کر رہیں۔اس کے علاوہ حکومت نے بتایا کہ راجوری حلقے میں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈ سے متاثر 149 خاندانوں کو 40.61 لاکھ روپے امداد دی گئی ہے، جبکہ راجوری ضلع میں 403 سڑکوں اور پلوں کی مستقل مرمت کے لیے 185 کروڑ روپے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔
اسمبلی اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا، عوامی مسائل اور ریاستی درجے کی بات دونوں طرف سے اٹھی، مگر کارروائی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی جس کے بعد کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کی گئی۔
بی جے پی پر ہنگامہ کرنے کا الزام
سرینگر (جاوید ڈار):آل انڈیا کانگریس کمی ٹی (اے آئی سی سی) کے جنرل سیکریٹری اور ڈورو، شاہ آباد سے منتخب رکن اسمبلی غلام احمد میر نے بی جے پی کے ارکان اسمبلی پر "جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کارروائی میں خلل" ڈالنے کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے یہ ہنگامہ آرائی متحدہ سیاسی مطالبے سے بچنے کے لیے کی۔ میر کا اشارہ کانگریس اور این سی سمیت سبھی اتحادی جماعتوں کی جانب سے جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی طرف تھا۔
اسمبلی کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈورو اسمبلی حلقے سے کانگریس کے ایم ایل اے، غلام احمد میر، نے کہا: "پہلے ہی دن بی جے پی نے ہنگامہ آرائی کی اور شور شرابہ کھڑا کیا تاکہ اپنی ناکامیوں کو چھپایا جا سکے۔ آج پورا ایوان متحد ہو کر بی جے پی سے سوال کرنے والا تھا کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے مرکز نے جو وعدہ کیا تھا، اسے کیوں پورا نہیں کیا گیا۔"
کانگریس رہنما نے کہا کہ مرکز کی جانب سے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال نہ کیے جانے کا اثر مقامی حکومت پر بھی پڑ رہا ہے۔ میر کے مطابق: "اگر آپ اپنا وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہیں تو اس کے اثرات ہماری حکومت میں بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے مسائل بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے اور ملک کے وزیر اعظم سے سوالات کیے جائیں گے۔"
لیڈر آف اپوزیشن کا جواب
سرینگر: قائد حزب اختلاف (لیڈر آف اپوزیشن) سنیل شرما نے پیر کے روز عمر عبداللہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ یونین ٹیریٹری کے عوامی مسائل پر بی جے پی کے سوالات سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اسمبلی کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ بی جے پی ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے این ایچ ایم ملازمین، آشا ورکرز، آنگن واڑی ورکرز، کیمپا ورکرز، جی آر ایس اور ٹیکنیکل اسسٹنٹس سے متعلق سوالات اٹھا رہی ہے۔
شرما کے مطابق: "آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے لوگ مایوسی کے شکار ہیں اور وہ حکومت سے جواب چاہتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ان متاثرہ طبقات کی آواز بن کر آج حکومت سے جواب طلب کر رہی تھی۔ عمر عبداللہ فرار ہونا چاہتے ہیں؛ حکومت عوامی مسائل سے بچنا چاہتی ہے۔"
شرما نے مزید کہا: "جب حکومت ناکام ہو جائے تو اپوزیشن کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسمبلی میں عوام کے سامنے حکومت کو جواب دہ بنائے۔ بی جے پی اپنی ذمہ داری پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے آج ہم نے حکومت سے جواب طلب کرنے کی کوشش کی۔"
سرکاری نوکریوں پر حکومت کی تنقید
پیپلز کانفرنس (پی سی)کے صدر اور ہندوارہ سے ایم ایل اے، سجاد غنی لون، نے حکومت کے اُس اعتراف پر سخت تنقید کی جس میں پچھلے دو برسوں کے دوران صرف 899 نئی نوکریاں دیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے ایک لاکھ نوکریوں کے وعدے کو مذاق قرار دیا اور کہا کہ موجودہ رفتار سے یہ وعدہ پورا کرنے میں 222 سال سے زیادہ لگ جائیں گے۔
لون نے این سی کے منشور کو "جھوٹ کا پلندہ" قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے 180 دن میں تمام خالی آسامیاں بھرتی کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر دو سال میں صرف 7,580 اسامیاں پر کی گئیں اور ابھی 40,672 آسامیاں خالی ہیں۔ اس رفتار سے یہ خالی اسامیاں پُر کرنے میں بھی دہائیاں لگ جائیں گیں۔
واضح رہے کہ سرینگر سے جموں کی جانب 'دربار مو' کی منتقلی سے قبل یہ خزاں اجلاس 21ستمبر کو شروع ہوا جو تیس ستمبر کو اختتام ہوگا۔ دس روزہ اجلاس کے دوران صرف سات دن ہی اسمبلی کارروائی ہوگی جس میں آج پیر کو پہلے روز کی کارروائی وسط میں ہی ختم کی گئی۔
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